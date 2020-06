DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE – Parte de prensa:

El 5 de junio de cada año fue establecido como Día Mundial del Ambiente por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución (XXVII) del 15 de diciembre de 1972 con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el Ambiente. El agua, el aire y la tierra no escapan a los efectos de la contaminación, como tampoco el ser humano que es paradójicamente el generador de muchos de sus propios males, haciendo o dejando que otros hagan daños al planeta muchas veces irreparables a través de prácticas fuera de contexto en la explotación excesiva y en aumento de los recursos naturales para una sociedad demandante inconsciente del daño generado hasta el presente.

Entre otros puntos globales que se presentan como practicas no deseadas es la de seguir enterrando residuos o tirarlos donde no corresponde contra la posibilidad de recuperar gran parte de esos materiales descartados y su inclusión en el sector de separación, reciclado y construcción de nuevos productos sin extraer del planeta la materia prima que ya tenemos como disponible.

Los recursos de la vida silvestre se ven desde hace mucho acorralados por las acciones humanas quedando en muchos casos reducidos a áreas naturales protegidas como última frontera de seguir contando con algunas especies de flora y fauna autóctonas, siendo mera muestra representativa de los ambientes naturales que una vez dispusimos, entre otros efectos negativos de un descontrolado desarrollo humano como bien lo representa la pesca desmedida y su contraparte de contaminación de mares, ríos y lagos .



Cuando se realiza un daño ambiental este genera costos asociados a la reparación del mismo, que sobre lo que ya está hecho poco queda por hacer, dejando su problemática para el presente y las nuevas generaciones. Nuestro país tiene al igual que otros, legislaciones amplias y claras sobre el ambiente, donde se disponen en forma ordenada los principios, regulación de uso y aprovechamiento, protecciones, y acciones judiciales que se pueden poner en práctica y asegurar la buena relación entre las acciones humanas , el ambiente y los recursos naturales.-



El agua, el aire y la tierra no escapan a los efectos de la contaminación, como tampoco el ser humano que de no mediar un fenómeno natural es paradójicamente en forma directa o indirecta el generador de algunos de muchos sus propios males los que entre muchos otros temas se reflejan en la mala disposición con poca o nula recuperación de materiales reciclables, tratamiento de residuos especiales ( agreguemos el destino final los barbijos descartables que usamos por la problemática actual del Coronavirus ) plásticos, pilas, pañales, materiales de electrónica, restos de comidas, metales, etc. etc. ), rellenos sanitarios descontrolados, vertido de aguas residuales contaminadas por insuficiente o mal tratamiento de las mismas, quema de plásticos con liberación de furanos y dioxinas ( mas aun en invierno ) y otros productos que afectan la vida de quienes los respiran, la no recuperación de productos que siguen el camino del enterramiento, entre muchos otros productos de mayor riesgo, dejando a su paso casos de afecciones indeseadas.

El uso desmedido y contaminación de los suelos por acciones relacionadas a distintos emprendimientos, mas el impacto visual negativo de mezclar paisaje natural con estructuras tecnológicas, entre otros muchos problemas restan a la posibilidad de un mundo mejor y solo beneficia a unos pocos.



Otro de los males encaja con el consumo excesivo de los más grupos de mas opulencia, quienes exigen para su bienestar demasías a la que pueden acceder en cuestiones de producción, financieras y de gustos particulares desmedidos , con un costo pesado para la naturaleza más la clara marca de una disparidad entre ricos y pobres de todo el mundo; justificando incluso el bajo aporte económico de los que más se lo merecen y los altos aportes no correspondidos para otros deformando una realidad absorbida casi en silencio por una mayoría.

Si nos propondríamos un consumo responsable estaríamos ante una realidad con un alto nivel de conciencia sobre las acciones en que nosotros estaríamos cada vez que optamos por algún tipo de producto y uso responsable y justificado del mismo, incluso rechazando (4ª R ) todo material que no nos haga falta para una vida equilibrada y un gasto energético justificado.





…………….y como siempre aparece un día en el que queremos razonar sobre lo que nos pasa en esta interacción entre naturaleza y humanos y descubrimos que no sabemos cómo salir de cosas pregonadas por décadas de lo que nos pasa por lo que se omite mas lo que no se hace en tiempo y forma porque no interesa, ignorancia, “no conviene” , mas la mentira diaria y nos hacemos los distraídos dejando lugar a que las nuevas generaciones adultas noten el mundo que les estamos dejando con situaciones negativas de todo tipo para los seres vivos y su entorno en “La Gran Aldea ” ; y viendo como vienen los cambios quedamos expuestos como generación responsable tanto en acción como en omisión en busca de un mundo mejor para nosotros y las nuevas generaciones.

Agustin Mario Giaimo

Vida 2000 La red

Azul

Argentina