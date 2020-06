Kicillof: “En la Provincia no hay lugar para grietas, nuestra vocación es trabajar con todos”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó este lunes una charla abierta mediante videoconferencia con medios bonaerenses, en el marco de la celebración del Día del Periodista, quienes lo entrevistaron en vivo y conversaron sobre distintos aspectos relacionados a la pandemia de COVID-19, la asistencia de la Provincia a los municipios, la recuperación económica pospandemia, el trabajo conjunto entre oficialismo y oposición, entre otros temas. El Gobernador estuvo acompañado por la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey. “Estoy muy orgulloso de cómo se ha llevado adelante este período de aislamiento en toda la Provincia, lo hicimos colectivamente y unidos. Con los intendentes he podido trabajar excelentemente bien. No hay lugar para grietas, ni durante la pandemia ni después”, enfatizó Kicillof. En este sentido, el Gobernador resaltó: “En estos meses no perdimos tiempo, hemos contribuido mucho a las cuestiones estructurales de la Provincia”, y agregó: “Me imagino una salida de la pandemia donde trabajemos sobre las desigualdades, sobre la integración de la Provincia, sobre la infraestructura sanitaria y educativa, que son todas prioridades de nuestra gestión desde el primer día pero que ahora quedó en evidencia que son urgencias”. Ante las consultas sobre la implementación del nuevo sistema de fases para los municipios según su situación epidemiológica, el Gobernador explicó que “cada fase viene acompañada de actividades permitidas que las podrá habilitar el intendente automáticamente». A su vez resaltó que es vital que a pesar de las aperturas «los vecinos y vecinas sigan manteniendo todos los cuidados de prevención e higiene”, y aseguró: “Hay que seguir con todos los recaudos posibles, tenemos la responsabilidad de cuidar a las personas que se contagian y a todo el resto de la sociedad”. En el cierre, el Gobernador destacó el rol que cumplen los medios de comunicación bonaerenses: “Es importantísimo que exista una prensa de la Provincia, con enfoque local y provincial, porque debemos tener una mirada integrada que nos permita recobrar nuestro lugar e identidad”.