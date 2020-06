En conferencia de prensa, el intendente Hernán Bertellys –acompañado por el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra y el secretario de Salud Carlos Bravo – anunció que se verificó un caso positivo de COVID 19 en nuestra ciudad. Se trata de un operario del Parque Eólico Los Teros, compañero de quien confirmara la enfermedad días atrás y con quien tuvo contacto estrecho durante el aislamiento de ambos.

“Anoche nos comunicaron un nuevo caso positivo; es otro trabajador esencial de Los Teros que en el primer hisopado había dado negativo. A todas las personas que estuvieron en el mismo sitio donde estuvo el positivo que ya habíamos anunciado anteriormente -por medidas de seguridad- se les hizo nuevamente el hisopado y en este caso dio positivo”-señaló el mandatario municipal.

Por su parte, Bravo detalló que “desde que apareció el primer caso de hisopado positivo, en este protocolo que se implementó con el parque eólico, tomamos la decisión del aislamiento del hotel con todos su alojados. Se decidió repetir la PCR pero a partir de que ya estaban aislados en sus habitaciones y sin poder circular”.

“Como medida extra de seguridad se tomó la decisión de hisopar a todos los involucrados que hayan tenido contacto estrecho con este positivo y el resultado arrojó que eran todos negativos menos este compañero de trabajo de Los Teros. Nosotros en el mapeo epidemiológico ya lo habíamos determinado como probable contacto estrecho porque había compartido el desayuno”-describió el Secretario de Salud.

Sobre la salud de ambos enfermos, el funcionario municipal indicó que se encuentran en buen estado y asintomáticos y que se analizará con el equipo epidemiológico de la comuna los pasos a seguir con los dos portadores de COVID 19 que actualmente continúan aislados en el hotel.

El nuevo caso positivo llegó a Azul junto al primero de los infectados y proviene del AMBA.

Más adelante, Bravo destacó que “el protocolo que se aplica en Azul no se aplica en ningún lugar del país. Hace más de 15 días fue aceptado por las empresas y eso se hizo para que no nos deje margen de error. Para que el COVID no nos entre a través de trabajadores esenciales a la ciudad y gracias a esa herramienta, una persona asintomática se detectó que era positiva”.

Importancia de la prevención

Una vez más, durante el contacto con la prensa las autoridades municipales resaltaron la importancia del cumplimiento de las diferentes medidas sanitarias de prevención, especialmente el uso del tapaboca y el cumplimiento del distanciamiento social.

“Lo fundamental en esta etapa donde sabemos que tenemos el virus a 45 kilómetros de Azul y con ciudades interconectadas, sigue siendo el distanciamiento social, mantener 2 metros entre una persona y otra; el uso del tapaboca; el lavado frecuente de manos y evitar el encuentro con gente que no conviva con uno. Lo principal es quedarse en casa. Debemos armar un sistema donde cada individuo conviva solo con su vínculo y evite tener contacto con terceras personas”-enfatizó el Intendente.

Asimismo, Vieyra manifestó que “en este caso positivo lo importante es que se hizo hisopados al personal, a los que se hospedan en el hotel y a una persona que hacía el delivery de alimentos. Sin embargo, extremar el protocolo que se lleva adelante, no implica que el virus no vaya a entrar”.

El Jefe de Gabinete recalcó que “el transporte esencial que necesitamos en Azul para subsistir va a seguir viniendo. Tenemos que minimizar los riesgos pero es muy difícil que no entre el virus; por eso son importantes los cuidados. No se junten; no tengan reuniones sociales; ya sabemos lo que pasó en Necochea y en Olavarría”.

Hisopados en Azul

Finalmente, Vieyra adelantó que por decisión del jefe comunal y “teniendo en cuenta que la mejor forma de poder detectar este virus es hisopando”, las pruebas que realizan las empresas a sus trabajadores se harán en el Hospital Materno Infantil local con un aporte para la comuna.

Estos test se desarrollan fueran del protocolo que establece la Provincia y corren por cuenta de cada firma empleadora. A partir de ahora, se harán en Azul y por cada PCR hecha deberán donar una prueba al municipio.

Cabe destacar que los análisis se estaban haciendo en Olavarría pero dicha localidad ya no los hace en forma privada, por la gran cantidad de casos detectados en ese distrito y las consecuentes pruebas que deben practicar a diario.