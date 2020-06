“Hay que extender y ampliar la moratoria”.

Dicha norma pone como fecha límite para obtener el certificado PYME (primer requisito de acceso) el 30/6 y así poder ingresar a dicho plan de pagos con la consiguiente financiación y quita de intereses. Para obtener este beneficio, que implica una quita en la deuda -a diferencia de los planes de pago de la AFIP- es que las empresas deben encuadrar y estar inscriptas como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, “en los términos del artículo 2° de la ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias o se trate de entidades civiles sin fines de lucro, por obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019”. Por su parte el Contador Ezequiel Passarelli, especialista en impuestos, expresó «Se debería considerar el caso de muchas personas (Directores y Accionistas de PyMEs) que no están pudiendo entrar en la Moratoria, porque no pueden obtener el Certificado. También el caso de muchas Potenciales PyMEs, que no lo están pudiendo gestionar, por alguna falta o incumplimiento. Por último, algunas Grandes Empresas. Cuanto menos, la de Capitales Argentinos». Desde la Unión de Emprendedores se solicita que la fecha límite para la presentación de dicha moratoria sea extendida hasta el 30 de Octubre, fecha donde las diferentes organizaciones habrán salido del escenario de cuarentena y podrán proyectar sus actividades con mayor normalidad. Según el Presidente de la UERA, Rodolfo Llanos, “los emprendedores y las pymes no podemos tomar un compromiso a 10 años cuando no sabemos cuándo vamos a volver a la actividad y mucho menos tenemos certeza de cuanto estaremos facturando en ese momento” Llanos expresó que “las autoridades deben permitir ingresar deuda impositiva, aduanera y previsional hasta el 30 de julio a dicha moratoria. Hacer este corte ahora, y bajo estas condiciones de cuarentena, no resuelve el problema y genera muchos otros”.