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Primer festival virtual de sabores a la Olla en CESUAR

22 junio, 2020 Espectaculos, Información General Dejá un Comentario 25 Vistas

CONTINUANDO CON LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA MUTUAL EN SU 49 ANIVERSARIO. HOY PRESENTAMOS ESTE «1ER FESTIVAL VIRTUAL DE SABORES A LA OLLA», ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIÓN Y POR ESTE MEDIO LES DEJAMOS LAS BASES Y CONDICIONES. SE PODRÁN INSCRIBIR ATRAVES DEL CORREO ELECTRONICO: cesuarazul@hotmail.com O LLAMANDO AL 433823/435288 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 HS. LOS ESPERAMOS ACOMPAÑENOS……

Centro Sureño Argentino

CESUAR

Colón 770-Azul-Pcia Bs As

Oficinas: 9 de Julio 379- Azul

CP 7300 – TE/Fax- 02281 433823

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