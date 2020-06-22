Primer festival virtual de sabores a la Olla en CESUAR

CONTINUANDO CON LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA MUTUAL EN SU 49 ANIVERSARIO. HOY PRESENTAMOS ESTE «1ER FESTIVAL VIRTUAL DE SABORES A LA OLLA», ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIÓN Y POR ESTE MEDIO LES DEJAMOS LAS BASES Y CONDICIONES. SE PODRÁN INSCRIBIR ATRAVES DEL CORREO ELECTRONICO: cesuarazul@hotmail.com O LLAMANDO AL 433823/435288 DE LUNES A VIERNES DE 10 A 12 HS. LOS ESPERAMOS ACOMPAÑENOS……
Centro Sureño Argentino
CESUAR
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