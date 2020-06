En Chillar, el Intendente detalló la situación sanitaria de la localidad

El intendente Hernán Bertellys -junto a funcionarios municipales- , visitó Chillar y brindó una conferencia de prensa donde detalló la situación sanitaria de la localidad, luego de detectarse tres casos positivos de COVID 19.

En principio, el jefe comunal expresó que “estamos aquí acompañándolos y en pleno seguimiento epidemiológico de la situación ya que aún no tenemos detectado el caso cero. Por eso preventivamente hemos tenido que pasar a fase 1 hasta tanto podamos tener la contención de la circulación del virus en toda la localidad”.

Más adelante, remarcó que “necesitamos que aquellos que salían en la semana cuatro veces, salgan una vez a hacer las compras y por supuesto tomar todas las medidas, lavarse las manos con jabón, el alcohol en gel, usar tapabocas y la distancia social. Todo esto es clave en este momento”.

Por otra parte, Bertellys recalcó que “un caso positivo es un paciente, además es un vecino y esta localidad que siempre se ha caracterizado por ser solidaria, hoy más que nunca debe potenciarse porque no es momento de juzgar a nadie, sino de ser responsables y cuidarnos entre todos”.

Al brindar detalles de la situación sanitaria, el secretario de Salud Carlos Bravo reseñó que el lunes fue identificado un caso positivo y la dirección del Hospital de Chillar tomó las medidas de aislamiento requeridas por protocolo a fin de reducir el número de contagios, “ahora estamos en la tarea de realizar la ruta epidemiológica de los contactos estrechos porque todavía no tenemos identificado por donde entró el virus a la localidad y cómo se contagió un vecino que no ha viajado a ningún lugar”-señaló.

Por su parte el director del Hospital Municipal “Dr. Horacio Ferro”, Daniel Machado indicó que “ayer se realizaron tres hisopados de los cuales dos fueron positivos y se está a la espera del tercero. Este último correspondiente a una persona asintomática pero de contacto estrecho con el paciente que dio el primer positivo. En tanto, hoy está previsto realizar dos hisopados más de vínculos cercanos”.

Responsabilidad social

Posteriormente, el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra enfatizó que “la situación es tan delicada que no podemos darle al Estado exclusivamente la responsabilidad de cuidar a cada uno. En este momento todos tienen que hacer su examen de conciencia y saber que el límite lo pone cada ciudadano”.

“De nada nos sirve cuadriplicar, quintuplicar la cantidad de policías en la ciudad porque esto es responsabilidad social absoluta de cada uno”-subrayó.

El funcionario municipal destacó que “la situación que tenemos hoy en Chillar es la más delicada que nosotros hemos tenido desde que comenzó la pandemia. Tenemos puesta toda la energía en el equipo de epidemiologia para determinar donde nació esto”.

Por último, el delegado de la localidad Rubén Steinhasuer manifestó que “necesitamos la colaboración de todo Chillar para cumplir esta fase y uno se siente muy apoyado por todo este equipo pero necesitamos que nos ayuden con el compromiso todos los vecinos”.