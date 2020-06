Kicillof realizó teleconferencias con los intendentes del AMBA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo esta tarde encuentros vía teleconferencia con intendentes de la primera, tercera y octava sección electoral para analizar la situación epidemiológica y evaluar las medidas de mayor restricción que se están analizando para la próxima etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el área metropolitana. El Gobernador escuchó las posiciones de los jefes comunales, tanto del oficialismo como de la oposición, a partir del crecimiento de la expansión del coronavirus en sus distritos. “En el AMBA estamos sufriendo un crecimiento muy fuerte de los contagios, de manera exponencial, por lo cual, hoy el único remedio que existe es evitar la movilidad e ir hacia medidas más restrictivas que impidan el avance del virus”, explicó Kicillof. Y agregó: “Si los contagios continúan a este ritmo, antes o después se va a saturar la capacidad de atención, los recursos sanitarios con los que contamos son finitos”. Por su parte, los intendentes coincidieron en que la utilización masiva del transporte público se reflejó en la suba de los casos en sus distritos en las últimas semanas. En este sentido, el Gobernador expresó: “Es necesario proponerle a la sociedad hacer un gran esfuerzo por un período limitado, para bajar radicalmente la circulación y lograr achatar la curva de contagios”. Respecto a las versiones sobre supuestos traslados de pacientes con diagnóstico positivo de coronavirus, el Jefe de Gabinete descartó dicha posibilidad ya que no tiene racionalidad ni sanitaria ni económica: “Esa interpretación es producto de la malicia o de la ignorancia” concluyó. En tanto, el intendente de Tigre, Julio Zamora, destacó: “Debemos cuidar lo logrado y trabajar en equipo para cumplir los objetivos y evitar un colapso”. En la misma línea se expresó el jefe comunal de Hurlingham, Juan Zabaleta, quien aseguró que “la sociedad necesita un mensaje contundente para que todos y todas se comprometan a ser responsables y no llegar a una situación límite”. Por su parte, el intendente de Vicente López, Jorge Macri subrayó: “Estamos todos de acuerdo en que tenemos que hacer lo posible para limitar el aumento de casos, ahora debemos decidir cuáles son las mejores herramientas para lograrlo”. Los intendentes acordaron en la necesidad de seguir generando políticas integrales para todo el AMBA, “porque el COVID no distingue por municipios cuando tiene que ver con su circulación”, afirmó el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. El jefe comunal de Magdalena, Gonzalo Peluso, aseguró: “Si toda la dirigencia política se muestra unida y tiene en claro hacia a donde vamos, la sociedad va a acompañar las decisiones para cuidar a los bonaerenses”. “Los bonaerenses contaron con un Estado presente desde el primer día de esta pandemia, con la ampliación del sistema sanitario y el apoyo a los sectores más necesitados. Es en ese sentido que vamos a seguir tomando todas las medidas”, concluyó Kicillof. El Gobernador, estuvo acompañado por los ministros de Salud, Daniel Gollan; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Gobierno, María Teresa García y el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.