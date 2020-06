La comuna habilitó las salidas recreativas

El intendente Hernán Bertellys anunció a los vecinos que se autorizó las salidas recreativas, a partir de este martes 30.

“Ya pasaron 100 días desde el inicio de la cuarentena. Como lo habíamos decidido en su momento vamos a incorporar las salidas recreativas en Azul y Cacharí. Esperamos que prontamente podamos hacerlo en Chillar; para eso está trabajando nuestro equipo de Salud junto a los vecinos”-indicó el jefe comunal.

El Intendente Bertellys detalló que se podrá salir todos los días de la semana; una hora por día, entre las 11 y las 16 y en un radio de 500 metros del domicilio. En el caso de los menores deberán ir siempre acompañados de uno de sus padres o adulto responsable.

Asimismo, resaltó que en esta etapa no están habilitadas las salidas a realizar compras con el acompañamiento de niños. de

Más adelante, el mandatario municipal relató que “escuchar a los profesionales de salud de la comunidad nos hizo mejorar nuestra propuesta inicial.

Estamos convencidos de que es el momento para dar mayor responsabilidad individual a cada ciudadano”.

“Es muy probable que tengamos que convivir con la presencia del virus entre nosotros. Esperemos cambiar de fase para poder liberar más actividades”-finalizó Bertellys.

Normativas a cumplir

Realizar la actividad de manera individual.

Extensión: Hasta 500 metros de distancia del domicilio.

Mantener distanciamiento físico entre personas no menor a 2 metros. Los niños menores a 12 años deberán estar acompañados de un mayor.

Es obligatorio el uso de tapabocas. Menores desde los tres años.

Llevar kit sanitario (alcohol en gel y pañuelos descartables).

No se podrá utilizar el transporte público o vehicular.

No se podrán realizar aglomeraciones o reuniones.

No utilizar áreas de juegos o máquinas públicas para realizar ejercicios.

No se permitirá el uso de equipo de mate o de bebederos instalados en los espacios verdes.

Se podrá llevar una botella por persona con líquidos hidratantes.

Al toser o estornudar, cubrirse con un pañuelo desechable y luego arrojarlo a la basura.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.