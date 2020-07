Se retoman las juras en el CAA

Bajo la modalidad virtual, el 7 de julio habrá nuevos matriculados y matriculadas en el Colegio de Abogados Departamental.

Más de tres meses transcurrieron desde la última jura de matriculados y matriculadas en la sede del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul. Fue el 17 de marzo pasado, pocos días antes de que entrara en vigencia el decreto presidencial 297/20 que impuso el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Aquella jura tuvo un marco excepcional de asistencia, con un protocolo de distanciamiento social, medidas de prevención sanitaria y restricción de acceso a familiares y allegados de los flamantes colegiados y colegiadas.

El 7 de julio se retomarán esas ceremonias. Pero, en el nuevo escenario que impuso la cuarentena obligatoria, las reglas que rigen el formato y los términos de la jura también son otras.

Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados Departamental, repasó algunos de los principios que la guían: “celebramos mucho que se puedan reanudar las juras, a pesar de las restricciones sanitarias actuales. Es un día importantísimo para todos: para las nuevas matriculadas y matriculados y también para quienes ya somos parte de esta Institución. No es sólo un formalismo: es el punto de partida real para quienes están empezando a trabajar, para que puedan cumplir las funciones con el título que obtuvieron”, sostiene.

“De acuerdo con lo estipulado por el instructivo de matriculación y jura a distancia diseñado por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) la jura será realizada en coincidencia sincrónica por medios virtuales. Estos son tiempos en que tenemos que poner en valor la tecnología y lo virtual, insumos vitales para permanecer unidos aún en este contexto de aislamiento.

Las excepcionales circunstancias impuestas por la pandemia de COVID 19 nos trazaron un mapa inesperado pero también nos dieron la chance de capitalizar lo que ya teníamos para seguir garantizando muchas y diversas actividades a raíz de la excelente comunicación que hemos desarrollado –desde nuestra página web y desde nuestras redes sociales- con cada matriculada y matriculado”, continúa Argeri.

Charla pre jura

A través del sistema Zoom, se llevó a cabo el pasado martes, la charla pre jura, un encuentro entre las y los profesionales que formarán parte del Colegio de Abogados Departamental, con algunas de sus autoridades.

Durante la charla, se dieron a conocer diversos aspectos de la vida profesional e institucional. “Como representantes del Colegio, buscamos la excelencia profesional, por eso les ofrecemos y solicitamos que se capaciten constantemente: queremos tener abogadas y abogados que dignifiquen la profesión, que se entusiasmen con participar en las diversas comisiones, construyendo espacios de intercambio y debate. Es la única forma de conformar un mejor Colegio de Abogados, del cual estas nuevas matriculadas y matriculados comienzan a ser parte. Estamos hiper conectados y atentos a resolver todas sus inquietudes que tengan de ahora en más en cualquiera de los puntos de los 11 partidos de este Departamento Judicial donde se desarrollen profesionalmente”, concluyó el Presidente del C.A.A.

Un Colegio de puertas abiertas

Roberto Baigorria, titular de la comisión Abogacía Joven del Colegio de Abogados de Azul, subrayó la importancia de acompañar a las recién matriculadas y matriculados en sus primeros pasos del trayecto profesional: “participamos de la charla pre jura, nos presentamos ante los futuros matriculadas y matriculados, les preguntamos cuáles son sus expectativas a nivel profesional, si ya están trabajando, etc.. Luego, les contamos cómo funciona la comisión: las actividades que realiza, cómo es nuestra participación en el Colegio de la Provincia de Buenos Aires y cómo se pueden sumar al trabajo que realizamos o a alguno de los Institutos del Colegio.

También aprovechamos ese primer encuentro para abordar cuestiones administrativas y de organización interna del Colegio: matrícula, caja profesional, funciones del personal del Colegio, cuáles son las vías de comunicación, normas de ética y actualización de contactos, entre otras muchas temáticas útiles”, destacó.

Baigorria subrayó la importancia de ser parte de un Colegio de puertas abiertas, de iguales oportunidades para todas sus colegiadas y colegiados y del carácter genuinamente inclusivo que ha adquirido, desde el inicio de la actual gestión que encabeza Gastón Argeri, en cuanto a la presencia y participación territorial, habida cuenta de la enorme geografía que lo define. “De la charla pre jura participan referentes de las distintas localidades que componen la comisión Abogacía Joven. Hasta hace poco, en más de una oportunidad –y por los obstáculos que impone la distancia- no había una alta representatividad de distintas ciudades. Sin embargo, con la virtualización y la permanente comunicación on line que propuso el Colegio de Abogados Departamental desde el decreto del ASPO, todas y todos tenemos iguales oportunidades de acceder virtualmente –desde su casa o estudio- a los encuentros que realiza la comisión y lo mismo sucede con toda la agenda propuesta por la institución.

La creciente regionalización es uno de los rasgos de mayor fortaleza de la Comisión de Abogacía Joven Departamental. Afortunadamente se ha convertido en denominador común de todas las comisiones de trabajo del Colegio de Abogados Departamental”, concluye.