Nuevo curso virtual del C.A.A La discapacidad en la agenda pública

El Dr. Claudio Espósito es el actual director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Invitado por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, aceptó la propuesta de brindar una conferencia virtual, “El mundo jurídico de las personas con discapacidad”, el próximo martes, desde las 15, en el marco de las capacitaciones virtuales que brinda el Colegio Departamental para todos sus matriculados y matriculadas y la comunidad en general, de manera gratuita.

La apertura estará a cargo del presidente del Colegio de Abogados Departamental, el Dr. Gastón Argeri y la Dra. Gabriela Marti, directora del Instituto de Discapacidad y Derechos Humanos de la institución.

De acuerdo con los datos que arroja el Censo 2010, viven en nuestro país 5 millones de personas con discapacidad en Argentina; sin embargo, sólo la mitad cuenta con certificado único de discapacidad (CUD) lo cual deja al descubierto la relativa invisibilización de este sector.

El Colegio de Abogados Departamental promovió, en 2016, la creación del Instituto de Discapacidad que, en la actualidad, encabeza Gabriela Marti. La charla del martes es un punto clave en su agenda.

“El Dr. Espósito se ha especializado en derechos de personas con discapacidad, es Magíster en Derechos Humanos y desde enero pasado, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo descentralizado y el principal en esta materia, dependiente de la Secretaría General de Presidencia de la Nación”, señala Marti.

“Contar con su presencia en este curso es un lujo para nuestro Colegio y también en lo personal: ambos somos abogados interiorizados en la temática y papás de hijos con discapacidad. A partir de nuestras experiencias, nos hemos puesto a trabajar particularmente en ese campo, en principio para desbrozar el complejo marco jurídico que la comprende y, en relación a ello, para brindar herramientas a las familias que atraviesan una situación similar y tienen problemas o inconvenientes con los organismos públicos y privados que vulneran los derechos de las personas con discapacidad. El curso es una magnífica oportunidad que nos brinda el Colegio de Abogados de Azul: el Dr. Argeri invitó al Dr. Espósito, quien aceptó de inmediato la invitación de nuestro Presidente.

La discapacidad no es un tema empático, de modo que cada invitación a reflexionar con profesionales especializados es una gran noticia para nuestro Instituto y para todos los abogados y abogadas del Departamento Judicial”, agregó.

¿Cuáles son los principales ejes que abordará en la conferencia?

Ante todo, informar y conversar sobre lo concerniente al mundo jurídico de la discapacidad, un universo donde el no cumplimiento de la ley suele ser la regla general, con lo cual es muy difícil el panorama para una persona con alguna discapacidad en este país.

Cuando nos formamos como abogadas y abogados, en la Facultad no se analizaban las leyes que existían, en materia de discapacidad. Había muy pocas, de hecho. En la actualidad, contamos con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene rango constitucional pero sigue siendo insuficiente el respeto de los términos que reglamenta. La idea, entonces, es acercar a las y los colegas, con ganas de participar, de interiorizarse en la temática vinculada a los derechos de las personas con discapacidad.

¿Cuál es la labor que desarrolla el Instituto de Discapacidad del C.A.A?

El objetivo del Instituto es informar y vislumbrar desde qué lugar y cómo podemos ayudar a las personas que tienen alguna discapacidad o atraviesan algún problema vinculado con su salud o, en líneas generales, se vulnera alguno de los derechos humanos.

El actual presidente del Colegio de Abogados de Azul, Gastón Argeri, ha sido muy generoso interactuando y ayudando para fortalecer institucionalmente el espacio, aconsejando desde el Instituto y fomentando el intercambio de experiencias con pares de otros Colegios Departamentales.

El Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Azul reafirma su compromiso de trabajar por un mundo más inclusivo y equitativo, defendiendo los derechos de todas las personas con discapacidad. Por esa razón, el año pasado estuvimos presentes en todas las localidades que componen el territorio judicial del Colegio, brindando charlas a colegas y abiertas a la comunidad, abordando cuestiones vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad y la defensa de cada uno de ellos.

En relación a lo anterior, ¿cómo es la vinculación del C.A.A –a través del Instituto- con sus pares de otros Colegios Departamentales de la Provincia?

El Instituto tiene permanente vinculación con aquellos de misma temática que funcionan en el resto de los departamentos judiciales de la Provincia, con los cuales mantenemos reuniones periódicas. También contamos con un calendario anual de actividades. Desde el Colegio, a través del Instituto, tratamos de ayudar y brindar información: la única manera de caminar por este complejo camino de la discapacidad es contando con el conocimiento necesario, estando actualizado de la última jurisprudencia y de los trabajos de doctrina que realizan importantes juristas.

Como mamá primero, como abogada después, entiendo de inmediato el enojo y la frustración que experimentamos muchas veces ante la falta de información al respecto. La labor fundamental que tenemos los institutos de Discapacidad es poner en eje lo importante: mensurar qué se ha podido y qué permanece pendiente en esta materia.

Estas charlas están pensadas para eso. Si desde el diálogo y este tipo de propuestas podemos brindar ayuda, nuestro trabajo está más que reconocido.

