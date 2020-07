El Intendente recorrió los trabajos en el Balneario Municipal

El intendente Hernán Bertellys –acompañado por el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra, el secretario de Obras y Servicios Públicos Carlos Caputo y el director de Vialidad Rural, Parques y Paseos Jorge Sarasola- recorrió el Balneario Municipal para constatar los trabajos que se están desarrollando en el espacio.



Al respecto, el jefe comunal señaló que “como lo va apreciando la gente, se va cambando la fisonomía de este lugar que seguramente será uno de los preferidos en la próxima temporada de verano”.

El Intendente detalló que la obra incluyó nivelación del terreno, extracción de árboles con peligro de caída por su mal estado y colocación de nuevos ejemplares.

“Se está fortaleciendo la parte visual y paisajística dándole un potencial muy importante al Balneario. Hemos sido asesorados por los ingenieros agrónomos Eduardo Farina y Hernán Godoy, con lo cual la gente puede quedarse tranquila acerca de los trabajos que se realizaron y que representan un mejoramiento estructural del Balneario”-enfatizó Bertellys.

Por su parte, Sarasola indicó que las acciones se efectúan con personal y maquinaria municipales y que “se sacaron los montículos de tierra que entorpecían la visibilidad pasando por Avenida Bidegain y que no permitían ver el hermoso balneario que tenemos, ahora se podrá visualizar todo el paisaje”.

Finalmente, Vieyra resaltó que “es importante agradecer al personal municipal que en plena pandemia ha estado todos los días trabajando, a Sarasola, al secretario de Obras Públicas pero muy especialmente a los empleados de la comuna que en esta cuarentena no han faltado ni un día a trabajar en los espacios públicos y en particular en esta importante obra que involucra al Balneario Municipal”.