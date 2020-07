Kicillof encabezó una mesa de trabajo con el sector agropecuario para la prevención del delito rural

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana un encuentro con representantes de entidades del sector agropecuario para trabajar en medidas coordinadas para la prevención del delito rural. Estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y el ministro de Seguridad, Sergio Berni. “La seguridad rural es un tema que nos preocupa y sabemos que tiene sus especificidades”, señaló Kicillof durante la apertura de la mesa de trabajo. El Gobernador destacó: “Estamos haciendo una fuerte reorganización de las fuerzas de seguridad y esto también tiene su correlato en los municipios con características rurales”. Kicillof se comprometió ante los productores a “seguir trabajando en la prevención del delito” y aseguró que “queremos integrar a la provincia de Buenos Aires, no queremos divisiones, la Provincia es una sola y vamos a poder salir adelante funcionando como un bloque y una unidad”. Los representantes rurales y el Gobierno de la Provincia coincidieron en señalar que los casos de roturas de silobolsas en el territorio bonaerense no han tenido encono político o ideológico, de acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoridades. En ese marco, resaltaron la importancia de no tergiversar situaciones malintencionadamente que provoquen diferencias entre el sector y el Estado provincial. Por su parte, Rodríguez remarcó que “estamos trabajando en forma conjunta (con el Ministerio de Seguridad) la capacitación en temas del código rural y sobre todo las distintas normativas que tiene el Ministerio, como una forma de prevenir el delito y garantizar que las distintas fuerzas conozcan exactamente cómo es la normativa”. También indicó que desde el Ministerio se habilitó una línea directa para asesorar a los productores ante hechos que puedan constituir delitos rurales. En un mismo sentido, Berni aseguró a las entidades: “Conocemos la importancia e implicancia de la patrulla rural en la vida de un productor” y anunció que “a partir del año que viene va a haber una especialidad dentro de la Escuela de Policía que será la Policía Rural, que tendrá tecnología y personal especializado”. En representación del sector agrario estuvieron presentes: Matías De Velazco (CARBAP); Mario Raitieri (CONINAGRO); Elbio Laucirica (CONINAGRO); Jorge Solmi (Federación Agraria Argentina – FAA); Anibal Chramberro (FAA); Pedro Apaolaza (CARBAP), Oscar Subarraca (Mercado de Liniers S.A); Eduardo Crouzel (Consignatarios de Productos del País y Directos de Hacienda); Alejandro Carelli (Centro de Acopiadores de Cereales); Néstor Pérez Ortega (Cámara de Consignatarios de Ganado) y Daniel Asseff (Fed. De Acopiadores). Participaron también el jefe de Gabinete de Desarrollo Agrario, Jonatan Sánchez Sosa; la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; y el secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración, Francisco Pont Vergés.