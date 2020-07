El intendente Bertellys anunció la fase 4 ampliada para el partido de Azul

El intendente Hernán Bertellys anunció que se implementará en todo el distrito una fase 4 ampliada que permitirá la habilitación de una serie de actividades que no estaban previstas por el Gobierno Provincial en esa etapa.

El jefe comunal estuvo acompañado por el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra y la subsecretaria de Gobierno Fernanda Ibarra.



En principio, Bertellys explicó que luego de mantener diálogo con el jefe de Gabinete provincial Carlos Bianco el partido de Azul está en condiciones de pasar a una fase 4 ampliada hasta el próximo lunes cuando, en caso de no registrar cantidad de casos positivos de COVID 19, el gobierno bonaerense otorgará la fase 5.

“Es un requerimiento de parte de nuestra comunidad luego de 120 días de cuarentena estricta. Como dijo el Gobernador, estamos entrando en una etapa de fase intermitente donde es muy importante el comportamiento social para poder sostener el volumen de casos positivos que tenemos hoy que están controlados”- señaló.

El mandatario municipal agregó que “si no aparecen nuevos casos tenemos la expectativa de pasar de fase por eso es tan importante la responsabilidad individual y social de cada vecino para que, de tener un caso positivo, podamos contenerlo como hasta ahora”.

Por otra parte afirmó que en esta fase, desde el jueves próximo se podrán habilitar restaurantes, gimnasios, actividades deportivas individuales, de culto y otros rubros más. Todos con los protocolos correspondientes.

En tanto, reiteró la importancia del uso de tapabocas, el respeto del distanciamiento social y el cumplimiento de las medidas de higiene básicas.

Consultado sobre la situación actual del sistema de salud especificó que “estamos en un mes con mayor complejidad en la salud porque tenemos que estar preparados no solo para atender el COVID sino también las típicas patologías de invierno y para eso se ha hecho una inversión muy importante para modificar las instalaciones del Hospital”.

Actividades y protocolos

Al brindar detalles sobre los protocolos Ibarra indicó que el jueves estarán terminados y subidos a la página web del municipio, “Provincia ya había determinado protocolos generales y estamos comparándolos con los que hicimos junto a distintos vecinos e instituciones”-aclaró.

Más adelante, recalcó que el mismo jueves se informarán las disposiciones generales y particulares para cada actividad, los horarios específicos para cada una, las recomendaciones en el caso de que aparezca alguna persona con coronavirus, las declaraciones juradas a presentar y el registro de asistencia de personas.

En otro orden Vieyra adelantó que no están permitidas las reuniones sociales, “es una decisión política y sanitaria del Intendente que también se analizará cuando pasemos a Fase 5. Él determinará lo que es mejor para nuestra comunidad”-destacó.

Asimismo consignó que “el límite de lo que vayamos habilitando también lo dará el sistema de salud, si vemos que hay un rebrote de un foco que implique tener la sala de terapia con un alto grado de ocupación, será una decisión sanitaria y política volver para atrás”.

Por último, se refirió al proyecto elevado al Concejo Deliberante para la creación de una Comisión de reactivación económica, “tenemos un trabajo importante para adelante con esta comisión, para determinar los reclamos de nuestra comunidad sobre actividades que no se encuentren en las fases estipuladas por Provincia”-dijo el funcionario municipal.

Ayudas económicas ?

Ante la consulta acerca de ayudas económicas para sectores afectados por la pandemia, el intendente Bertellys manifestó que “entendemos la situación que están atravesando pero por la situación económica propia de la comuna ponemos el acento en sectores cuyas dificultades requieren la asistencia desde cuestiones básicas como el alimento diario. Por eso, centramos el uso de los recursos en la articulación de la asistencia alimentaria”.