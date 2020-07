Cambio de autoridades en el Consejo Escolar

Se llevó a cabo la elección de autoridades del Consejo Escolar, luego de la renuncia presentada por la consejera escolar Noelia Gallours.



En el mismo, la presidencia quedó en manos de Andrea Alfonso, representante de Juntos por el Cambio. En la ocasión la nueva presidenta del cuerpo señaló que “realmente me honra y me llena de orgullo este rol tan importante que me toca desempeñar a partir de hoy, con muchas ansias de trabajar y llevar adelante políticas que apunten a fortalecer la calidad educativa en el distrito”.

Por su parte Gallours agradeció a los demás consejeros y al personal “con quienes hemos trabajado arduamente este año, en un contexto complicado y difícil pero en el que sin embargo, pudimos concretar muchas acciones atendiendo siempre a la contención, mejora y desarrollo de cada espacio pedagógico”.