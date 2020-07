Institutos del C.A.A: espacios de debate e intercambio en pos de perfeccionar y dignificar la profesión.

Los Institutos son uno de los principales pilares de la labor institucional que lleva adelante el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul; se trata de espacios de encuentro de los abogados y abogadas matriculados del Colegio en los que también participan funcionarios del Poder Judicial y se definen por la elección de una rama del Derecho en la que indagan y estudian nueva jurisprudencia y generan doctrina actualizada.

El presidente del Colegio Departamental, Gastón Argeri, subraya que los Institutos “fueron creados con el propósito de promover una instancia de intercambio y debate sobre temáticas que tienen una incumbencia profesional en la especialidad pero también constituyen una oportunidad eficaz para generar mayor conocimiento y herramientas, que luego son puestas al alcance de todos los profesionales”. Durante los encuentros que se desarrollan –de manera virtual, desde la instauración de la cuarentena obligatoria- los Institutos también se han encargado de continuar con la agenda diseñada para este año que supone actividades académicas, capacitaciones y actualizaciones en la materia en cuestión.

“La labor que llevan adelante los directores de cada uno de ellos es vital: trabajan en la coordinación de los encuentros, en la convocatoria y en la puesta en valor de algunas reflexiones que invocan nuevas perspectivas de análisis, jurisprudencia y doctrina”, sostiene Argeri. Además de la agenda interinstitucional, los integrantes de los Institutos mantienen encuentros regulares que forman parte de la habitual agenda del C.A.A, en aras de sumar en cada una de las ramas del Derecho en las cuales se especializan.

Instituto de Derecho Laboral

Lucas Miriuka lleva adelante el Instituto de Derecho Laboral. “El principal objetivo de este espacio es compartir inquietudes entre los colegas y generar más conocimientos respecto a esta rama, que suele contar con mucho movimiento y es bastante dinámica, de modo que es constante el intercambio de opiniones entre los integrantes, respecto a la nueva legislación, fallos recientes y otros avances. Nos ocupamos de mantenernos actualizados y socializar esta información”, señala el abogado olavarriense, quien puso en valor la herramienta fundamental de trabajar en red y conectados: “somos unos 80 colegas y siempre estamos actualizando y compartiendo las experiencias profesionales vinculadas al campo del Derecho Laboral”

¿Cuáles son los principales puntos de la agenda 2020?

Estamos atravesando un año muy particular por la situación de público conocimiento; en el difícil contexto que impuso la cuarentena, quisimos poner el foco en dar a conocer cómo se realizan las presentaciones electrónicas (expedientes y audiencias, por ejemplo) cómo están trabajando los tribunales, cómo se realizan los traslados de demandas vía carta documento o de funcionarios ad hoc, entre algunas cuestiones que hacen al día a día de nuestro ejercicio profesional. El objetivo principal fue tratar de que la situación de poco trabajo en los Tribunales no se tradujera en altos perjuicios para el trabajo en nuestros estudios. Nos propusimos mantenernos en movimiento y exigir que los Tribunales cumplan con la ley.

Instituto del Derecho del Deporte

Blas Pugliese conduce el Instituto del Derecho del Deporte. “El espacio está abierto a todos los matriculados y matriculadas del Colegio de Abogados de Azul que tengan interés en cuestiones vinculadas al derecho del deporte. En nuestros encuentros –ahora virtuales- abordamos temas de interés, en función de las realidades que se registran en las ciudades del Departamento Judicial, vinculadas al ámbito deportivo y analizadas desde un abordaje jurídico”, destaca Pugliese, quien ejerce como abogado en Tandil.

¿Realizan actividades con otros pares de la Provincia?

Si y no sólo de la Provincia, sino también del país; somos parte de una Red de Institutos de Derecho de Deporte que abarca Mendoza, Córdoba, CABA, Santa Fe y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

¿Cuáles son los principales puntos de la agenda 2020?

Hemos querido avanzar en el tratamiento de diversos temas, como deporte y género y en cuestiones que vinculan a nuestra temática con otras de índole laboral, administrativa o federativa. También analizamos fallos en la materia y, en la actualidad, estamos trabajando sobre la práctica deportiva en los casos transgénero y de género autopercibido.

Instituto de Derecho Animal

El Instituto de Derecho Animal es relativamente nuevo, fue creado en mayo de 2018 y congrega a todos los matriculados y matriculadas del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul que están interesados en esta materia reciente del Derecho, aunque también está en permanente contacto con colegas de otros Colegios de la Provincia y a nivel nacional: “la creación temprana de Institutos de otros colegios nos guiaron en el camino por recorrer y a desarrollar. Pero, afortunadamente, al tratarse de una rama relativamente nueva estamos todos intrincados en una misma red”, subraya Florencia Vignau, quien está a cargo del mismo. “Las personas convivimos con otras especies, desde nuestros orígenes. Actualmente, los animales están presentes prácticamente en todos los ámbitos y, cada vez más, la comunidad científica ha demostrado que los animales no humanos (como los denominamos) son seres vivos capaces de experimentar dolor, angustia, ansiedad, miedo como también alegría, placer o deseo y, a pesar de ello, la legislación actual los tiene definido como “cosas”, señala la abogada azuleña.

El Instituto del Derecho Animal tiene como fin contribuir en la defensa de los animales para la constitución de un adecuado rango protectorio, promoviendo la urgente incorporación a la legislación como sujetos de derecho no solo por su interés moral sino también por el jurídico indispensable, con el propósito de adecuar tanto la normativa como la jurisprudencia.

¿Cuáles son los principales ejes de trabajo?

Los temas esenciales de estudio son la protección contra el maltrato y abandono de animales domésticos, el tráfico de mascotas exóticas, la problemática de aquellos que son utilizados para entretenimiento, alimento o trabajos abusivos (como la tracción a sangre) y/o cualquier tipo de explotación que pese y que comprende también la experimentación científica por parte de la industria cosmética y textil, entre otras.

¿Desarrollan actividades con otras entidades?

Sí, de manera permanente, al trabajar en conjunto con abogados, abogadas y ONGs con reconocida trayectoria vinculadas a la defensa de los derechos de los animales, estamos apostando a la actualización constante. Intentamos colaborar con organismos oficiales o cualquier otra entidad que tenga intereses afines a los del Instituto. También buscamos generar mayor incumbencia en el ámbito municipal, con proyectos de leyes y/o decretos y/o resoluciones administrativas que se encuadren con la finalidad de este espacio.