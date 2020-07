La comuna impulsa la declaración de Azul como zona fría para reducir la tarifa del gas

La Municipalidad de Azul informa a la comunidad que continúa trabajando para que Azul sea declarada zona fría y de esta manera se alcance la reducción de la tarifa del servicio de gas natural.

Al respecto, el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra mantuvo diálogo con el legislador nacional Alejandro Rodríguez, quien presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley para bajar las tarifas de gas que pagan las familias de las zonas más frías del interior de la provincia de Buenos Aires, entre las que se encuentra nuestro distrito.

En este sentido, el funcionario municipal recordó que “ya en el año 2016 desde la Oficina de Información al Consumidor y la asesoría legal de la comuna se efectuó una primera presentación donde se solicitó la nulidad de las Resoluciones 28/16 y 31/16 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la Resolución 31/16 donde se establecían los nuevos precios para el ingreso al sistema de transporte de gas natural y los cuadros tarifarios para los usuarios de Camuzzi Gas Pampeana SA incluido el partido de Azul”.

“En aquella oportunidad las mencionadas resoluciones fueron dictadas sin haberse debatido previamente los aumentos en audiencia pública, los cuales resultaron irrazonables dado los altísimos costos que debían afrontar los usuarios del servicio”-rememoró el Jefe de Gabinete.

Asimismo, destacó que “entonces se pidió recategorizar al partido de Azul con similar cuadro tarifario al de la Región Patagónica por tratarse de una zona fría en los periodos otoño/primavera, convirtiendo a este servicio en imprescindible y esencial para la subsistencia y desarrollo de nuestra población. También se solicitó se ampliara la nómina de beneficiarios de la tarifa social y la inclusión de los clubes de barrio y entidades de bien público en los términos de las leyes 27.098 y 27.218.”

En tanto, Vieyra detalló que “a través de los distintos pedidos y reuniones mantenidos entre las OMICS y los Organismos de Control de Energía que llevan a cabo esta tarea, se lograron modificaciones en la tarifa social, al igual que para electrodependientes entre otras”.

“Finalmente a través del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró la nulidad de las resoluciones mencionadas por no haberse cumplido previamente con la audiencia pública de carácter obligatorio para la fijación de nuevos cuadros tarifarios”-manifestó.

En cuanto a la situación actual, resaltó que “desde mediados de año, la comuna conjuntamente con los municipios de Tandil, Olavarría, Madariaga, Pueyrredón, Pinamar, Alvarado, Villa Gesell y Bahía Blanca se trabaja fuertemente para reimpulsar estos pedidos”.

“Como ya se mencionara en anteriores presentaciones, se planteó la disconformidad con la estructura de segmentación aplicada al partido de Azul, determinando mediante la fijación de umbrales de consumo anuales la categoría a otorgar al usuario y los montos del servicio de gas a facturar, por entender que los umbrales de consumo correspondientes a la zona geográfica no estarían reflejando sus verdaderas condiciones de temperatura y de medio ambiente y si bien se logró una ampliación de los umbrales de consumo no fueron considerables y con el transcurso del tiempo y contexto económico, se fueron achatando evitando que el consumidor vea realmente reflejado este beneficio en sus facturas”-describió el funcionario comunal.

En este contexto, el Jefe de Gabinete resaltó que la comuna se encunetra trabajando en dos sentidos, “por un lado, el legislativo con la declaración de zona fría y por otro, la instancia administrativa, con la ampliación de los umbrales de consumo que impacte significativamente en beneficio de los usuarios de nuestra ciudad”-subrayó.