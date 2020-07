Presentación del programa de estrategia territorial en el contexto de pandemia

El intendente Hernán Bertellys presentó en su despacho el programa de estrategia sanitaria territorial en el contexto de pandemia. El jefe comunal se encontraba acompañado por la senadora provincial Lucrecia Egger y parte de su equipo de gobierno.



En principio, Bertellys remarcó la importancia de este relevamiento domiciliario que brindará información de suma importancia para la detección temprana de casos y el control efectivo de los mismos.

Por otra parte le solicitó a los vecinos que colabore con el equipo sanitario que estará visitando cada hogar, “necesitamos que la comunidad sea receptiva, que tenga predisposición y también que sea responsable con los cuidados”-subrayó.

Más adelante, el secretario de Salud Carlos Bravo indicó que “ya veníamos trabajando hace un tiempo en la importancia del relevamiento territorial de los contactos estrechos y de los posibles contactos. Vista la etapa que se nos aproxima creímos conveniente armar este grupo de trabajo que será la herramienta más importante de chequeo”.

Al brindar mayores detalles, la directora de Atención Primaria de la Salud Adriana Scalcini explicó que “hoy el partido de Azul se encuentra en una situación aceptable desde el punto de vista epidemiólogo pero sabemos que vienen muchos meses de tener que convivir con este virus con todos los cuidados para tener una vida más normal”.

En tal sentido, anunció que se ha conformado un equipo interdisciplinario de salud que realizará visitas domiciliarias barriales tomando en cuenta cada área programática de los Centros de Atención Primaria de la Salud. Estos seguimientos se realizarán a los contactos estrechos, a quienes estuvieron en determinadas oportunidades con esa persona pero no es conviviente y a aquellas personas que por distintas razones entran de zonas de transmisión y permanecen en nuestro distrito.

Por otra parte, consignó que “quien necesite viajar a cualquier ciudad que tenga circulación comunitaria del virus, al regresar debe permanecer diez días en aislamiento en su domicilio con el respectivo protocolo y también el grupo conviviente debe aislarse. Ésta es la medida más importante que debemos tomar en el momento que estamos viviendo ya que los últimos casos que tuvimos fueron porque vinieron enfermos o llego un familiar enfermo de otra ciudad, lo que significa que en Azul no hay transmisión comunitaria. Sin embargo si nos relajamos tendremos brotes importantes”.

En este punto acotó que “cada uno de nosotros debe ser lo suficientemente responsable para que cuando volvemos a nuestra localidad nos aislamos durante esos días en los cuales podremos tener síntomas o no que generalmente se dan dentro de los 5 a 7 días”. Y recordó que en caso de presentar síntomas la persona debe comunicarse con el Hospital Municipal y es evaluada e hisopada, “y ese foco lo cerramos inmediatamente porque esa persona no tuvo contactos con otros”.

En otro orden consignó que se hará un trabajo importante de contención para las personas mayores de 65 años que está indicado permanezcan dentro de sus domicilios. A tal fin se visitarán los domicilios donde habiten adultos mayores a fin de acompañarlos, verificar su estado de salud y acercarle distintas actividades.

Para llevar adelante esta acción se tomará en cuenta también los domicilios ya detectados por los agentes sanitarios pero además los vecinos pueden comunicarse al 426413 para que el equipo llegue hasta su casa.

Consultada sobre los trabajadores esenciales que deben viajar periódicamente a distintas localidades expresó que “estas personas tienen el mayor de los cuidados por eso quienes no tenemos la necesidad de ir o venir de otras lugares debemos hacerlo lo menos posible”.

Al retomar la palabra el secretario de Salud Carlos Bravo manifestó que “es muy importante el compromiso de cada persona que viene de estas zonas en contactarse con nosotros; es una herramienta trascendental para que cuando detectemos un caso podamos hacer el bloqueo del mismo”.

En tanto, el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra destacó la labor del equipo de salud de la comuna como así también resaltó el trabajo permanente junto a los profesionales de la Ciudad de Buenos Aires con quienes se mantiene un contacto permanente.

Al referirse a los protocolos la senadora Egger relató que “la Provincia de Buenos Aires está permanentemente actualizando los protocolos y desde el municipio se hace también lo propio y se irá viendo el comportamiento de la sociedad”.