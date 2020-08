Institutos del C.A.A: espacios de debate e intercambio en pos de perfeccionar y dignificar la profesión.

Catorce son los institutos que funcionan en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, espacios de encuentro profesionales nucleados en diversas ramas del Derecho, donde se investiga y estudia nueva jurisprudencia, generando doctrina actualizada.

En esta segunda parte referida a su labor, se subraya el trabajo de dos de ellos: el Instituto de Derecho Cooperativo y el Instituto de Mediación.



Instituto de Derecho Cooperativo

El abogado azuleño Claudio Minellono es quien se encuentra a cargo del Instituto de Derecho Cooperativo, que funciona en el Colegio Departamental desde hace poco más de un año. “El Instituto integra a abogadas y abogados de todo el Departamento Judicial, vinculados al cooperativismo desde distintas áreas del ejercicio profesional, como el ámbito académico; también comprende a quienes se desempeñan como asesores de cooperativas e integrantes de las mismas, además de miembros de organismos estatales de control.

¿Cuáles son los principales ejes de trabajo?

El principal propósito que nos hemos trazado apunta al análisis y compilación de la normativa vinculada a las cooperativas, al análisis y compilación de jurisprudencia vinculada al tema, como también la realización de eventos académicos que tengan por fin divulgar y promover el cooperativismo, entre otros.

¿Cuáles son los puntos más importantes de la agenda 2020?

Hubo que readecuar la agenda 2020 a la situación impuesta por la pandemia; si bien desde el principio veníamos utilizando las herramientas virtuales, desde marzo profundizamos estas prácticas.

Por el momento, seguimos con reuniones periódicas mensuales vía streaming, tratando fallos relativos a cooperativas, analizando normativa reciente dirigida a las cooperativas y con el desafío vigente de que se incorpore un mayor número de colegas que puedan aportar y enriquecer nuestro trabajo.

Por otra parte, con la puesta a punto de contenidos que venimos desarrollando desde el Instituto serán incorporados en la página web del Colegio –www.colegioabogadosazul.org.ar- para que pueda tener acceso cualquier persona que desee interiorizarse sobre los aspectos mencionados.

Instituto de Mediación

“El Instituto de Mediación del Colegio tiene dos fechas de inicio. En 2012, cuando estábamos por empezar a realizar mediaciones prejudiciales -anterior a esa fecha no había instituto ni comisión de mediación dentro del Colegio- y en 2018, cuando restablecimos su estructura, incluyendo nuevos objetivos y una agenda de trabajo”, sostiene la abogada tandilense Luciana Fernández, a cargo del espacio.

¿A quiénes congrega?

A todos los abogados y abogadas del Colegio de Abogados Departamental, en principio a aquellos que obtuvieron la matrícula para ser mediadores prejudiciales. Pueden realizar su formación como mediadores a través de diferentes entidades prestadoras, como Fundación CIJUSO o Universidad de Mar del Plata, si hablamos de puntos geográficos cercanos a nuestro territorio. Finalizada la formación, se tramita y se rinde ante el Ministerio de Justicia de la Provincia una evaluación que permite acceder a la matrícula y que otorga la capacidad de mediar en materia prejudicial. Actualmente, el territorio departamental comprende unas 120 matrículas otorgadas.

¿Cuáles son los principales objetivos de trabajo?

Desde 2018, hemos desarrollado un conjunto de lineamientos y objetivos que para nosotros son de vital importancia. Establecimos tres ejes de trabajo: práctica profesional para construir criterios comunes de intervención, en virtud de que la extensión geográfica del Departamento Judicial de Azul promueve una idiosincrasia propia en cada localidad pero necesita algunos lineamientos compartidos.

Otro de los objetivos es visibilizar nuestro rol de abogados mediadores, incluyéndonos dentro de la grilla de servicios y actividades que propone el Colegio, con cuestiones atinentes a nuestra práctica.

El tercero de los lineamientos es el armado de una agenda que permita la vinculación entre abogados y abogadas mediadores: es importante sostenernos dentro de la institucionalidad del Colegio y empezar a construir vínculos desde nuestro rol de abogados mediadores.

El restablecimiento del Centro de Mediación Voluntaria fue un gran logro del espacio, habilitando también la posibilidad de promover capacitaciones y jornadas específicas dentro del Colegio.

¿Tienen vinculación con pares de otros Colegios?

Sí, actualmente, estamos teniendo contacto con institutos de otros Colegios. Habíamos elaborado una agenda de trabajo mancomunado para este año. Sin embargo, la cuarentena y todas las consecuencias derivadas de ella nos pusieron a trabajar en otro orden de prioridades, como fue la creación del servicio de mediación voluntaria on line (formato virtual) siendo Azul uno de los primeros colegios que implementó la práctica.

La cuarentena nos activó de manera creativa y conjunta, consolidando la construcción colectiva. Hoy el Instituto congrega a un 40% de los mediadores matriculados, un alto porcentaje de adhesión que denota el trabajo consensuado, constructivo y de servicio para la colegiación y para la sociedad.

Retomando la vinculación con otros Institutos, estamos manteniendo un contacto muy estrecho con Avellaneda/Lanús, otro Colegio que está innovando con mediación voluntaria on line.

Luego, por una cuestión geográfica, estamos en contacto directo con el Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de Necochea, de Mar del Plata y de Bahía Blanca, por citar algunos ejemplos.

¿Cuáles son los principales puntos de la agenda 2020?

Íbamos a trabajar en una jornada inter institutos, con el fin de vincularnos, encontrarnos y abordar las problemáticas y seguir trabajando juntos. Pero, por el momento, hemos concentrado todo el esfuerzo en la creación del servicio de mediación voluntaria on line y su puesta en marcha. Lo que resta de la agenda es dar a conocer este servicio, que los profesionales sepan de qué estamos hablando, que la comunidad sepa de su existencia, hacerlo circular y crecer.

Los otros objetivos iremos retomándolos en la medida en que se restablezcan las oportunidades que restringió la situación sanitaria, fomentando capacitaciones y encuentros que, por el momento, estamos llevando a cabo de manera virtual y que han puesto de manifiesto el compromiso y la construcción creativa que ha tenido el Instituto de Mediación frente a este contexto excepcional para la práctica profesional.