Bianco y Gollan dieron detalles sobre la situación epidemiológica y las medidas para contener la pandemia

El jefe de Gabinete también se refirió al no acompañamiento del proyecto de ley de financiamiento por parte de la oposición en la Legislatura bonaerense. La Plata, 3 de agosto de 2020.- El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollán, brindaron hoy detalles acerca de la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires y las medias tomadas por el gobierno bonaerense para contener el avance de la pandemia de covid-19. En el encuentro con los medios de prensa, realizado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense, los funcionarios estuvieron acompañados por el subsecretario de Salud y Cuidados Integrales, Nicolás Kreplak. En su presentación, el ministro Gollán expuso las tres dimensiones en las que trabaja el gobierno de la provincia en materia sanitaria: la contención del número de casos, la ampliación de la capacidad sanitaria y la búsqueda de avances en materia terapéutica. El ministro destacó las medidas de cuidado y prevención que se han venido tomando tanto desde el gobierno nacional como el provincial, lo que ha permitido que el que el nivel de contagios esté avanzando a una velocidad acotada. En este sentido, remarcó que ese ritmo controlado tiene que ver con que hay actividades que no están funcionando, por lo que la liberación de más actividades llevaría aparejado el aumento de casos. No obstante, la pandemia avanza tanto en el interior de la provincia como en los distintos cordones del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si bien a diferentes velocidades, lo que exige un tratamiento integral de la situación. Gollán remarcó a ambos lados de la avenida General Paz el virus es el mismo y tiende a comportarse de la misma manera, sin hacer distinciones políticas, por lo que pidió a los medios de comunicación un tratamiento del tema con rigor científico. Asimismo, el ministro de Salud expresó preocupación por el aumento de la ocupación de las camas de terapia intensiva en toda la provincia y especialmente en el AMBA, donde ya se encuentran ocupadas el 63% de las 2.821 camas disponibles para adultos tanto en el sector público como en el privado. Pese a la ampliación constante del número de camas, el crecimiento de los contagios ha hecho que este porcentaje se incremente sostenidamente, y que dentro de la cifra sea cada vez mayor la proporción de pacientes de covid-19. Paralelamente, Gollán presentó otras medidas que el gobierno bonaerense viene implementando en materia sanitaria, tales como la ampliación del número de laboratorios que realizan testeos de covid-19, que en la actualidad llegan a 41 y han realizado cerca de 360.00 pruebas, a un ritmo de 7.600 por día. Esta ampliación ha permitido que hasta la fecha el 48% de los testeos realizados en todo el país correspondan a la provincia de Buenos Aires. El ministro también destacó el esfuerzo que se realiza en materia de compra de equipamientos (entre ellos, 1.054 respiradores y unas 1.000 camas de terapia intensiva) e insumos sanitarios (entre ellos, barbijos N95 y quirúrgicos, así como camisolines). En lo que hace a alternativas terapéuticas, Gollán destacó que están por comenzar los ensayos con suero hiperinmune, el cual permitirá ampliar la capacidad de realizar tratamientos. Por su parte, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, afirmó que se va a continuar con el esquema de fases de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio que se viene implementando en la provincia, en el marco de un permanente monitoreo de los indicadores sanitarios para evaluar la toma de medidas. Bianco remarcó el absoluto acuerdo con la medida presidencial de suspender las reuniones sociales en todo el país, a raíz de episodios de público conocimiento en los que diversos comportamientos irresponsables se tradujeron en brotes. En tal sentido, destacó la enorme necesidad de que las y los bonaerenses sean conscientes de la importancia de actuar con responsabilidad. En lo referido al esquema de fases, Bianco señaló que 37 distritos se encuentran en fase 3, 46 en fase 4 y 52 en fase 5. Asimismo, dijo que se siguen poniendo en vigor protocolos específicos para el funcionamiento de distintas actividades. El jefe de Gabinete destacó el permanente trabajo que realiza el estado provincial tanto en materia sanitaria como económica y social para asistir a la población con ingresos y atención sanitaria y alimentaria: “Estamos haciendo un esfuerzo grandísimo y millonario con la ayuda del gobierno nacional y recursos propios de la provincia, asistiendo a los municipios para que puedan afrontar sus gastos corrientes y los que implica la atención de la pandemia”, afirmó. Finalmente, el jefe de Gabinete fue consultado sobre la falta de acompañamiento del proyecto de ley de financiamiento por parte de la oposición en la Legislatura bonaerense. Al respecto, Bianco señaló que la oposición debería dar una explicación a por qué está asfixiando financieramente a la provincia, y agregó: “Nosotros establecimos una política de financiamiento responsable, a diferencia de una clarísima política de endeudamiento irresponsable del gobierno anterior”. En este sentido, señaló que el proyecto prevé la extensión de los plazos de devolución del fondo de emergencia otorgado a los distritos, algo que los propios intendentes de Juntos por el Cambio les solicitan a sus legisladores. Asimismo, está contemplada la toma de endeudamiento con organismos internacionales de crédito para el desarrollo, a plazos y tasas muy convenientes, destinados a infraestructura vial y educativa, construcción de viviendas populares y dotación de agua potable, así como financiamiento en pesos en el mercado local destinado a saldar la deuda con proveedores heredada de la gestión anterior y a seguir ofreciendo asistencia financiera a los 135 municipios de la provincia. Bianco agregó que la oposición parecería “estar poniendo palos en la rueda” como parte de una estrategia que busca un beneficio político o electoral, y concluyó: “Nosotros estamos pensando todos los días en evitar muertes, en mejorar la atención sanitaria. Se ve que ellos ya están especulando con las elecciones del año próximo. Nosotros no”.