Los encuentros sociales estan prohibidos en todo el país

La Municipalidad de Azul informa a la comunidad que el Gobierno Nacional prohibe desde hoy lunes los encuentros sociales en todo el territorio del país.

Al respecto, el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra detalló que “desde la comuna adherimos a la medida que busca controlar el avance del COVID-19”.

“Desde el municipio teníamos claro desde un principio que las reuniones familiares o con amigos son un riesgo para el contagio del coronavirus y la multiplicación de casos positivos. Como todos los vecinos lo tienen presente, el intendente Hernán Bertellys lo ha recalcado una y otra vez y le ha solicitado a la comunidad por todos los medios evitar este tipo de actividades”-destacó el funcionario municipal.

Asimismo, declaró que “tal es así que aunque el ingreso en la fase 5 nos habilitaba la posibilidad de autorizar los encuentros sociales, con las recomendaciones del equipo de salud a mano, decidimos que no íbamos a hacerlo”.

En este marco, el decreto del Presidente de la Nación que se firmaría hoy, extenderá la prohibición hasta el 16 de agosto y “si bien no modifica la situación actual de Azul pone en evidencia lo atinado de la medida que tomamos y en este sentido, le solicitamos a todos los ciudadanos respetar esta determinación de no hacer reuniones sociales y tomar conciencia de la importancia de cumplir con todas las normativas sanitaria vigentes y protocolos para cada actividad que sí se puede realizar”-enfatizó el Jefe de Gobierno.

Responsabilidad social

Cabe destacar que desde la comuna se dispuso que personal municipal recorra los diferentes espacios públicos para generar conciencia acerca de las medidas que deben cumplirse para prevenir la propagación del COVID-19.

Sin embargo, se reitera que se trata de ejercer la responsabilidad social, ya que la prevención de la enfermedad debe ser compromiso de cada vecino.