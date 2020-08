Celebramos el primer acuerdo de deuda.

La Unión de Emprendedores de la RA manifestó su conformidad con el primer acuerdo concretado con acreedores de la deuda externa argentina. Para la organización que nuclea a los emprendedores argentinos es una gran noticia que argentina honre las obligaciones contraídos y evite la cesación e pagos de nuestro país. Para su Presidente, Rodolfo Llanos, “no pagar y de no llegar a acuerdos con los acreedores ha frenado el ingreso de inversiones a nuestro país” y amplió “este acuerdo no es la panacea pero al menos hará que algunos inversores institucionales vean a nuestras empresas y a nuestros emprendimientos nuevamente en el horizonte” La UERA viene señalando hace años que esta es una deuda vil contraída por la política que no sirvió para desarrollar el país, sino para negocios especulativos y sostener el enorme gasto del estado. Según Llanos “es hora de avanzar en darle forma a los acuerdos con los demás tenedores y así dedicar todas nuestras energías a reordenar el sistema productivo poniendo foco en abrir mercados externos, recuperar el mercado interno y formular el nuevo sistema fiscal e impositivo que permita duplicar la producción de bienes y servicios con posibilidad de ser vendidos al exterior” En ese sentido la Unión de Emprendedores informa que el proyecto de ley que impulsa formulado por el Senador Juan Carlos Marino y el Diputado Jorge Enríquez se prepara para ser debatido en la comisión de Legislación del Trabajo (HCDN) y Trabajo y Previsión social (HCSN), aguardando esta central emprendedora fecha para su tratamiento.