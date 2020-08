Kicillof participó de la puesta en marcha el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó hoy de la puesta en marcha del Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, encabezada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, mediante videoconferencia desde la Quinta de Olivos. Lo acompañaron el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo; y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan. Participaron también de la videoconferencia el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García; el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; y la titular del PAMI, Luana Volnovich. “Son días para saldar deudas, ayer hubo un acuerdo importantísimo con los bonistas, pero también hay otras deudas que son más importantes para nuestro Gobierno, como esta deuda que teníamos con el municipio y con el pueblo de Ituzaingó”, destacó el Gobernador. Kicillof indicó además que este proyecto constituyó “una postergación de los derechos de los vecinos y vecinas que tuvieron que observar durante 4 años, cómo una obra a la que le faltaba muy poco, quedaba abandonada y olvidada”, en referencia al hospital cuyo avance de obra en 2015 era de más del 90%. En ese sentido subrayó: “No hace falta hablar del pasado porque hoy estamos creando en Ituzaingó un futuro mejor, nos acompañan varios intendentes porque este hospital, cuando pase el coronavirus, va a tener muchas especialidades y va a ser un hospital de referencia para la región”. En este sentido, el presidente Alberto Fernández señaló: “Todos sabemos dónde está la prioridad hoy y qué es lo que debemos hacer. No hay ninguna duda que la salud pública está sobre todas las cosas en este tiempo”, y agregó que “durante cuatro años se dejó sin salud a decenas de miles de argentinos que necesitaban este hospital en funcionamiento mucho antes”. “Me da una gran alegría estar inaugurando algo que pensó Néstor, que ejecutó Cristina y que a mí me toca terminar”, finalizó el Presidente. Por su parte, Descalzo agradeció la decisión del Gobierno nacional: “Nos costó mucho, se movilizó mucho la gente de Ituzaingó en estos cuatros años, hasta que en septiembre del año pasado pudimos abrir las guardias y los consultorios externos, pero no teníamos presupuesto para finalizarlo, y gracias a esta decisión hoy podemos estar inaugurando esta segunda etapa tan importante para todos nosotros». Asimismo, Volnovich destacó que se trata de una institución fundamental para la región sanitaria: “Este proyecto es una obra del PAMI, pero pudimos hacerlo en tan poco tiempo gracias a la colaboración y el trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, la provincia de Buenos Aires y el Municipio”. El edificio contará en una primera etapa con 200 profesionales de la salud especializados y con 52 camas de internación para atención de pacientes con COVID-19. Tendrá también un sistema de diagnóstico por imágenes digitalizado, un dispositivo de almacenes y de gestión de farmacia automatizada, y sectores de laboratorio, imágenes y hemoterapia. En un segundo tramo, funcionará como hospital general de referencia para 2.500.000 vecinos de los 10 municipios bonaerenses más cercanos, y con prioridad para la atención de personas mayores.