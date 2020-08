GENERAL RODRÍGUEZ Kicillof participó de la inauguración de la terapia intensiva del Hospital Provincial Vicente López y Planes

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al intendente de General Rodríguez, Mauro García, el ministro de Salud, Daniel Gollan, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, inauguraron hoy una Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital Interzonal General de Agudos Vicente López y Planes. “Esta área estaba abandonada y hoy, en poco más de dos meses de trabajo, tenemos 13 camas nuevas de terapia intensiva, que complementan las 11 que ya tiene el hospital, para atender a General Rodríguez y la región”, indicó Kicillof. Las autoridades recorrieron el pabellón Atucha, donde la Provincia construyó y equipó la nueva Unidad de Terapia Intensiva que había comenzado a construirse en 2015 y fue paralizada en 2016. Al respecto, el Gobernador indicó: “El Estado está presente, con prevención constante y en el caso de ser necesario brindando la atención para quienes requieran cuidados intensivos”. “Esperamos no tener que usar estas camas, pero si las necesitamos, están listas para salvar vidas. Contra el abandono, el Estado está hoy realizando una gran inversión, necesaria y urgente en el marco de la pandemia”, concluyó Kicillof. Por su parte, García destacó la decisión de terminar esta obra: “Hoy es una realidad, el pabellón Atucha está completamente funcional y en condiciones inmejorables para poder recibir, no solamente a los vecinos de General Rodríguez, sino también a los de la región”. Luego de inaugurar la UTI, Kicillof y el intendente visitaron la obra de repavimentación de un tramo de la Ruta Provincial 7. En ese marco, el Gobernador subrayó: “Esta obra estaba abandonada al 30%, pero nosotros no reparamos en quién pensó la obra, sino la necesidad que cumple para los y las bonaerenses. Ponerla en marcha es también una decisión para generar actividad y que el Estado esté presente a través de la obra pública y de una perspectiva de mejora hacia el futuro”.