La Municipalidad de Azul informa que el próximo 15 de agosto se abrirá la inscripción para participar de los Juegos Bonaerenses Edición Virtual 2020, la cual se extenderá hasta el 30 de septiembre.

Los Juegos Bonaerenses 2020 están destinados a todos los jóvenes y adultos que desarrollen su actividad deportiva y cultural en la comunidad.



Del certamen podrán participar:

– Juveniles: aquellos alumnos que pertenezcan a establecimientos educativos de gestión pública y privada, clubes, ONGs, escuelas deportivas, etc., quienes deberán poseer sede en la Provincia de Buenos Aires.

– Adultos Mayores: podrán participar escuelas de adultos, centros de educación física, clubes, centros de fomento, centros de jubilados, instituciones barriales, comercios, fábricas, organismos privados, asociaciones de beneficencia, iglesias, sindicatos, los cuales deben poseer sede en la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, los participantes se organizarán en las siguientes categorías:

– Juveniles: sub 15 (para los nacidos en los años 2005, 2006, 2007 y 2008); sub 18 (2002, 2003 y 2004) y única (para nacidos entre 2002 y 2008 inclusive).

– Adultos Mayores: Única (para nacidos en 1960 inclusive y anteriores).

– Personas Con Discapacidad (PCD): Única (para nacidos en 2008 inclusive y anteriores).

Cronograma de participación

La edición de este año del certamen constará de tres etapas. La primera será la municipal y se desarrollará del 1° de octubre al 6 de noviembre.

Posteriormente tendrá lugar la fase regional, la cual se extenderá desde el 9 y hasta el 30 de noviembre.

En último lugar, la final provincial se realizará del 1° al 15 de diciembre.

Disciplinas

En cuanto a las disciplinas en la que se podrán participar y competir, las mismas se dividen en culturales y deportivas; estas últimas comprenderán únicamente deportes electrónicos.

En Cultura para juveniles, se incluye Artes Plásticas (Pintura, Dibujo y Objeto Artístico Tridimensional), Literatura (Poesía y Cuento), Fotografía Digital, Videominuto, Malambo, Solista Vocal, Stand Up y Free Style (promocional).

Para adultos mayores, se propone Artes Plásticas (Pintura, Dibujo, Objeto Artístico), Literatura (Poesía y Cuento) y Solista Vocal.

Finalmente para personas con discapacidad las disciplinas son Pintura, Canto, Malambo, Narración Oral y Fotografía Digital.

En tanto, los deportes electrónicos que serán parte de esta edición son los siguientes:

– Fortnite: para categoría +13 (nacidos en 2007 y anteriores), en modalidad individual.

– League of Legends: para categorías sub 18 (nacidos entre 2002 y 2007) y +18 (año 2001 y anteriores), en modalidad de equipo, cada uno conformado por 5 integrantes y 1 suplente.

– Clash Royale: para categoría +13 (nacidos en 2007 y anteriores), en modalidad individual.

– Free Fire: para categoría +13 (nacidos en 2007 y anteriores), en modalidad de equipo, cada uno conformado por 4 integrantes y 1 suplente.

Inscripción

La inscripción podrá realizarse en el área Cultura, en la Dirección de Cultura –San Martín 425 planta alta- por teléfono al 424784 o por email a direccioncultura@azul.gob.ar.

En el área Deportes, en la Dirección de Deportes -Avenida 25 de Mayo 629-por teléfono al 431752 o por mail a deportesazul1234@gmail.com.