La Subsecretaría de Deportes lanzó el programa de capacitaciones en niñez, discapacidad y género para sus trabajadores y trabajadoras

A través de teleconferencia



El Subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Javier Lovera, dio inicio a las capacitaciones para el personal con el objetivo de unificar criterios de abordaje en materia de Niñez, Discapacidad y Género.

En el Estadio Ciudad de La Plata, Javier Lovera inauguró las capacitaciones destinadas a los trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría. “Nuestra expectativa con estas capacitaciones es empezar a unificar criterios, generar una transversalidad en la comunicación. El objetivo es abrirlo a la comunidad deportiva de la Provincia de Buenos Aires. Queremos ir avanzando en espacios de formación específicos de cada deporte, finalizando en un evento inspiracional con algún referente del ámbito deportivo”, declaró.

Participaron del lanzamiento virtual el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; la Directora Ejecutiva del Organismo de Niñez y Adolescencia, Eva Asprella; la Subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Juliana Petreigne; la Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual – Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, Lucía Portos; y el Secretario Ejecutivo del Instituto Provincial de la Administración Pública, Hernán Escudero.

Al respecto, la Directora Ejecutiva del Organismo de Niñez y Adolescencia, Eva Asprella, manifestó que “cuando asumimos, uno de los ejes fundamentales que definimos fue capacitarnos y ver cómo todos y todas podemos trabajar en garantizar los derechos de los pibes y las pibas en la promoción de sus derechos. Estamos en un contexto muy difícil como Provincia y como Nación, en el que hay que avanzar en este camino de trabajo, protección y promoción de los derechos de los niños y las niñas para que ellos puedan tener y proyectar su propio plan de vida de la mejor manera posible. Queremos trabajar transversalmente con el resto de las áreas del Ministerio para tomar impulso y formar un equipo que pueda desarrollar las tareas que vinimos a hacer”.

En esta línea, la Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual dependiente del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, Lucía Portos, expresó que “creemos que la única manera de transformar nuestra sociedad en términos de las discriminaciones de género y de poder construir una sociedad más equitativa tiene que ver con una decisión política que tiene que tomar el Estado en su conjunto para abordar esta temática desde todas sus aristas. Esto se va a revertir si entre todos y todas ponemos lo que hace falta para problematizar y desnaturalizar estas desigualdades e ir construyendo nuevos paradigmas de inclusión”.

A modo de cierre, el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, señaló: “Saludo esta propuesta porque me parece urgente. Si no aprovechamos todo lo malo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo para transformarnos en términos colectivos, vamos a seguir degradándonos en términos humanos. Hay un gran espejismo de este tiempo de la modernidad que tiene que ver con encandilarnos en función de cierto progreso material, económico, científico-técnico, y que no nos permite percibir la profunda degradación moral que ha tenido la humanidad en su conjunto a partir de invertir el orden de prioridades para construir una sociedad más justa en la que prime la libertad, y la solidaridad sea el eje ordenador y vertebrador de los vínculos y las relaciones”.