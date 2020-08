Estado de situación epidemiológica y esquema de fases en la provincia

Carlos Bianco y Daniel Gollan alertaron sobre el aumento de la cantidad de casos en el interior bonaerense. La Plata, 24 de agosto de 2020.- El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, expusieron hoy las cifras sobre la evolución de la pandemia de covid-19 en la provincia de Buenos Aires y la situación del esquema de fases de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio en los distritos bonaerenses. En la conferencia de prensa realizada en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense, los funcionarios estuvieron acompañados por el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak. El ministro Gollan advirtió sobre la expansión de la enfermedad en el interior de la provincia, zona que ya registra el 8% de los casos a nivel nacional. En lo que hace al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), no obstante, el ministro destacó que se registra un descenso marcado de la velocidad de crecimiento de los contagios, incluso con un amesetamiento en la ciudad de Buenos Aires, lo que calificó como “una buena señal que también vemos en el Conurbano, principalmente en el primer y segundo cordón”. “Estamos logrando comenzar a amesetar esta curva, con mucho esfuerzo”, añadió Gollan, y aclaró que esto se da en el contexto actual de niveles de movilidad relativamente acotados en términos de transporte público, ausencia de clases presenciales, etc. El ministro también dijo que lentamente está disminuyendo el porcentaje de ocupación de terapia intensiva, que actualmente se ubica en un 61,8%, gracias a la ampliación de la cantidad de camas (que en dicho nivel de atención ya superan las 6.000) y a una reducción de los tiempos de internación. Finalmente, Gollan también subrayó el esfuerzo que realiza el Gobierno provincial en ámbitos como el del testeo, con 47 laboratorios que realizan un promedio de 9.100 análisis semanales; la provisión constante de equipamiento e insumos sanitarios; el trabajo de seguimiento de pacientes y personas aisladas que realizan los Centros de Telemedicina Covid (CETEC), con cerca de 110 mil llamadas telefónicas diarias; y el aumento a 718 de la cantidad de donantes de plasma, con 1.810 pacientes transfundidos. Carlos Bianco, por su parte, expuso la situación del esquema de fases de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio: 39 municipios se encuentran en fase 3, 53 en fase 4 y 43 en fase 5. El jefe de Gabinete remarcó que, como reflejo de la expansión de casos en el interior de la provincia, por primera vez hay más distritos en fase 4 que en fase 5. “Si bien se ha estabilizado relativamente la situación en el AMBA, (la pandemia) está avanzando mucho más fuertemente en el interior, y por eso queremos dar una señal de alarma respecto de los comportamientos sociales”, causantes de muchos de los brotes en dicha zona de la provincia. Bianco aclaró que, no obstante, no se pretende judicializar los comportamientos sociales, sino que el Gobierno provincial apela a la responsabilidad social de la población y de quienes tienen funciones de gestión. Por otro lado, Bianco detalló que, en consonancia con lo dispuesto por el Gobierno nacional, se ha decidido habilitar a partir de hoy la práctica de deportes individuales, con el propósito principal de que clubes, entrenadores y profesores que trabajan en estos rubros puedan generar una fuente de ingresos. Las condiciones para la práctica incluyen ser realizados solamente de lunes a viernes, al aire libre, en el ámbito de clubes o polideportivos y de modo amateur. A continuación, el funcionario enumeró los deportes habilitados: atletismo en todas sus modalidades (individual), tenis (single), paddle (single), natación en aguas abiertas, canotaje (individual), yachting (vela, individual), remo (individual), golf, skateboarding (en club o polideportivo, con turno), preparación física individual con entrenador personal (en clubes o polideportivos), deportes ecuestres (entrenamientos), ciclismo con circuito determinado (en velódromo) y BMX (con turno, individual), escuelas de patín carrera y patín artístico (en espacios abiertos), surf (solo en modalidad escuela de surf), pesca deportiva (individual, con distanciamiento, en clubes de pesca), tiro deportivo (individual, en espacios abiertos), bádminton y tenis de mesa (single, en espacios abiertos). Para los distritos en fase 5, agregó Bianco, también se habilitarán talleres culturales y artísticos en pequeña escala. Por último, consultado sobre la situación sanitaria encontrada al inicio de la actual gestión del Gobierno provincial, Bianco repasó la situación crítica heredada y señaló los efectos nocivos de los ajustes constantes y los resultados destructivos de las políticas neoliberales sobre el funcionamiento del sistema sanitario de la provincia.