Donación al Hospital Pintos de cascos de ventilación para tratamiento con ibuprofeno

En el despacho oficial, el intendente Hernán Bertellys recibió la donación de elementos para el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos que hizo el grupo de instituciones que conforman “Cuidemos Azul”.



En la ocasión, el mandatario municipal estuvo acompañado por el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra, el secretario de Salud Carlos Bravo y la directora de Salud Betina Aguilar.

Por parte de Cuidemos Azul, estuvieron presentes Jorge Ferrarello de la Asociación Empleados de Comercio del Azul (AECA); Juan Louge de la Fundación Creamos; Juliana Romat y Estefanía Massa de la Sociedad Rural de Azul; Federico García del Centro Empresario de Azul (CEDA); Hugo Peralta y Diego Falconaro del Centro de Martilleros y Claudia Disavia y Rodrigo Santamarina de la Asociación Cooperadora de Hospital Pintos.

Elementos donados

Las entidades donaron dos sistemas de Helmet o cascos de ventilación y nebulización con ibuprofeno.

Al respecto, Bravo detalló que “hace unos tres meses me informo que en la en la ciudad de Córdoba había un grupo que trabaja con lo que se llama fibrosis quística -una enfermedad congénita- que trata un problema respiratorio muy grave. Ellos usaban el ibuprofeno en una solución para nebulizar y se estaban obteniendo buenos resultados con el COVID”.

“Yo le puse el ojo porque es un grupo muy serio y me pareció muy esperanzador ya que hasta ahora solo teníamos herramientas convencionales. Esta es una herramienta nueva e innovadora. Este no es un nebulizador común –que está contraindicado en el COVID-. No es solo para ibuprofeno sino que permite oxigenar pacientes y evita el respirador”-agregó el funcionario municipal.

Solidaridad y agradecimientos

Más adelante y en nombre de las instituciones donantes, Romat afirmó que “debemos destacar el trabajo interinstitucional con gente que quiere colaborar para toda la comunidad y agradecer a la Intendencia que permite este tipo de colaboraciones. Como ahora, lo que necesiten, pidan. Es la comunidad azuleña la que está aportando”.

Por su parte, el intendente Bertellys resaltó que “es una gran ayuda el buscar soluciones a temas pequeños y grandes, especialmente en esta pandemia. Se nota la gran solidaridad de cada uno, por eso muchas gracias”.

“Sé que muchos en lo particular o en lo sectorial están pasando momentos difíciles pero no le aflojan y vienen y le ponen el pecho y colaboran para los demás”-enfatizó el jefe comunal.