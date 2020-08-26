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CONSEJO ESCOLAR INFORMA :

26 agosto, 2020 Breves, Información General Dejá un Comentario 23 Vistas

INFORMAMOS QUE EL CONSEJO ESCOLAR SE ENCONTRARÁ ABIERTO A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA DE MARTES A JUEVES DE 09.00 A 12.00 HS.
SE ATENDERÁN TRÁMITES ESENCIALES.
MARTES DE 09.00 A 12.00 HS
ESTARÁN ATENDIENDO LAS OFICINAS DE LICENCIAS Y REGISTRO DE TÍTULOS.
MIÉRCOLES DE 09.00 A 12.00 HS
ESTARÁN ATENDIENDO LAS OFICINAS DE
AUXILIARES Y COOPERADORAS
JUEVES DE 09.00 A 12.00 HS
ESTARÁN ATENDIENDO LAS OFICINAS DE
TRANSPORTE Y JUBILACIONES.
EVITEMOS LA AGLOMERACIÓN DE PERSONAS EN EL CONSEJO ESCOLAR SIN SER NECESARIO.
MUCHAS GRACIAS 

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