Kicillof se reunió con intendentes del AMBA y con el Comité de Experto

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este jueves con intendentes de municipios que integran el Área Metropolitana y luego mantuvo un encuentro con el Comité de Expertos, donde compartieron datos e información sobre la expansión del COVID-19 en la Provincia y el análisis de las medidas para la próxima etapa de Aislamiento y Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio. Durante el encuentro, Kicillof explicó que en el AMBA “el porcentaje de ocupación de camas es relativamente estable, particularmente de las terapias intensivas”, pero agregó que “no podemos relajarnos. Hoy no estamos en una situación de saturación, pero tenemos una tasa de ocupación del 64%, distribuida de una manera heterogénea”. “Tenemos que seguir controlando la movilidad y apelando a los cuidados personales. Sabemos que esta situación genera angustia y muchas dificultades, pero la única forma de evitar los contagios es el aislamiento y el distanciamiento”, agregó el Gobernador en la videoconferencia donde estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el ministro de Salud, Daniel Gollan, su viceministro Nicolás Kreplak, la ministra de Gobierno, Teresa García; y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Por su parte, Gollan indicó: “Continuamos trabajando con los operativos Detectar para evitar la expansión, y en la integración del sistema público y privado a través del plan Sumar”. Además, compartió mapas y estadísticas sobre la evolución de la situación epidemiológica en toda la Provincia, haciendo hincapié en los centros extrahospitalarios, que ya cuentan con 16.213 camas, y las centrales de telemedicina que realizan el seguimiento de los pacientes. Asimismo, Kreplak remarcó que “los estudios nos indican que esta situación no va a pasar sola, tenemos que continuar realizando un esfuerzo activo para bajar la cantidad de casos”. A continuación, el Gobernador se reunió con el Comité de Expertos, en un encuentro en el que se sumaron también intendentes de toda la Provincia. En relación a los aumentos registrados en las últimas semanas en el interior bonaerense, los especialistas explicaron cómo se comporta el virus y cómo las conductas de la ciudadanía influyen en el número de contagios, especialmente ante la flexibilización del aislamiento. Además, los expertos presentaron distintas alternativas para mitigar la circulación viral e insistieron en que el aislamiento y el distanciamiento social son la mejor manera para reducir las infecciones. “Cuidar el interior de la Provincia para que el virus no se expanda es clave y tenemos que poner toda la fuerza en eso”, coincidió el Gobernador. Integraron el Comité: Jorge Rachid; Christian Panigadi; Juan Manuel Carballeda; Rosa Bologna; Susana Ortale; Elisa Estenssoro; Irene Pagano; Leonel Tesler; Víctor Romanowski; María Ana Huergo; Guillermo Docena; Guillermo Durán; Sebastián Uchitel; Jorge Aliaga; Sabino De Leo; Ezequiel Álvarez; María de los Ángeles Conti; Rodrigo Quiroga; Alberto Kornblihtt; Tomás Orduna; y Jorge Geffner; y estuvo presente el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, Carlos Naón.