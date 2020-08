Zoom con el gobernador Kicillof : Preocupación por los contagios en el interior, donde la curva está en alza

El gobernador Axel Kicillof mantuvo una reunión con un centenar de intendentes y representantes de los distritos del interior de la Provincia. En la misma, el mandatario y su equipo de gobierno manifestaron su preocupación por la dinámica que están tomando los contagios de coronavirus y que se presenta con un correlato de crecimiento en el interior bonaerense.



En la ocasión, el intendente Hernán Bertellys no pudo estar presente por motivos familiares y en su representación, participó del encuentro vía zoom el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra.

Luego del mismo, el funcionario municipal manifestó que “fue una reunión que por primera vez, se realizó exclusivamente con el interior bonaerense y duró más de tres horas; en la cual se analizaron diversos temas inherentes a las comunas”. En este punto, remarcó que “el Gobernador mostró su preocupación por lo que se considera el desplazamiento de la ola de contagios hacia el interior”.

En tal sentido, Vieyra indicó que “nos manifestaron que estemos preparados para un significativo avance de los casos positivos de COVID-19 que se registrarán desde este momento y hasta por lo menos tres semanas más”. En tanto, agregó que “nos instó a planificar estrategias para enfrentar el peor escenario. No es una cuestión de meter miedo sino de estar preparados. Por supuesto todos anhelamos que esto no suceda pero las proyecciones de Provincia marcan una de suba de contagios”.

Por otra parte señaló que “pudimos escuchar testimonios de muchos jefes comunales sobre sus experiencias, las cuales se asemejan a las que nos tocó y toca transitar en el partido de Azul. Asimismo, se dejó claramente expuesto que el sistema de salud será de solidaridad entre los distritos que se vean con desbordes en sus terapias intensivas y respiradores”.

Por último, el Jefe de Gobierno recalcó que “noté una gran predisposición del Gobernador a trabajar en equipo y codo a codo la Provincia con cada intendencia, sin ningún tipo de diferencias. Instamos y descontamos el acompañamiento de los ciudadanos en la responsabilidad social para el cumplimento de los cuidados sanitarios y por supuesto de los profesionales de la salud, ya que será determinante su compromiso a la hora de enfrentar esta ola que se está desplazando hacia el interior bonaerense”.