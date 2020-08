Covid-19: Análisis de la situación sanitaria del distrito y nuevas medidas preventivas

En el despacho oficial, el intendente Hernán Bertellys encabezó una conferencia de prensa en la cual se brindaron detalles de la situación sanitaria del distrito, en el marco de la pandemia provocada por el COVID-19. En la ocasión, se anunció la nueva etapa para el distrito que será de Aislamiento Preventivo Seleccionado.



El mandatario municipal estuvo acompañado por el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra, el secretario de Salud Carlos Bravo, la directora de Atención Primaria de la Salud Adriana Scalcini y el vicedirector del Hospital Municipal “Ángel Pintos” Martín Maraschio.

En principio, el jefe comunal anunció que esta nueva etapa será de Aislamiento Preventivo Seleccionado, “cuando aparece un foco en determinado lugar, se aislarán todos los lazos estrechos y casuales. Se trata de políticas consensuadas con el Gobierno de la Provincia, a partir del zoom que tuvo el Gobernador con intendentes del interior, reunión en la que no pude participar ya que tuve una pérdida familiar pero estuvo el Jefe de Gabinete”-señaló.

En tanto, indicó que en el distrito hay actualmente 61 casos activos, “debemos convivir con el virus pero ser más responsables que nunca y cumplir con todos los cuidados necesarios, realizando todas las actividades con sus respectivos protocolos”-enfatizó Bertellys.

Al brindar mayores detalles respecto a las nuevas disposiciones, Bravo explicó que “hemos decidido implementar un sistema de trabajo a partir del cual se reducirá la cantidad de hisopados y aumentarán en forma significativa los aislamientos. El protocolo a nivel provincial estipula que todos los contactos estrechos deben ser considerados como positivos y el hisopado es un instrumento médico que lo tenemos que dirigir en forma muy clara, porque si está mal instrumentado podemos tener falsos positivos o negativos y eso no nos libera a hacer vida normal”.

El funcionario municipal agregó que “el hisopado tiene por objetivo armar un relevamiento epidemiológico y el tratamiento del positivo es el mismo a partir de que se le hace el diagnóstico. La mayoría de nuestros pacientes están en atención domiciliaria, seguidos desde el hospital así que lo más importante es el cumplimiento del aislamiento”.

Más adelante, anunció que además de continuarse con el seguimiento telefónico, se instrumentó un equipo de rastreo para reforzar el relevamiento en los focos ya que de esta manera se obtiene información muy relevante.

En este punto, Scalcini acotó que a partir de la semana próxima todas las personas que hayan tenido contacto en los días previos con un caso positivo deberán hacer el aislamiento de 14 días. A tal fin, se conformaron nueve equipos compuestos por enfermeros, promotores y agentes comunitarios que además del seguimiento telefónico concurrirán a los domicilios para realizar el acompañamiento necesario.

“Un hisopado negativo no es un certificado de buena salud, debe hacer el aislamiento igual porque hoy es la única medida que tenemos”-señaló. Posteriormente, explicó que quien haya sido detectado como contacto de un paciente con COVID-19 será notificado vía whatsapp -además del contacto telefónico y la notificación en su domicilio- y deberá realizar el aislamiento. “Es un compromiso que debemos asumir todos porque es la única manera de frenar la trasmisión de este virus”-dijo.

Por otra parte, adelantó que de acuerdo a los datos obtenidos, se informará a las autoridades los lugares que necesiten ser cerrados para que se realice un relevamiento del foco. Serán cierres transitorios de determinadas instituciones.

A continuación, Maraschio afirmó que se reforzará la línea 107 en esta nueva etapa a fin de agilizar el sistema.

Asimismo, subrayó que “tenemos un equipo de salud con un compromiso enorme pero cansados, por eso le pedimos a la comunidad colaboración para poder dar abasto con la demanda que generará esto. Estamos empezando a transitar la parte más álgida del foco, por eso es necesario más que nunca fortalecer todas las medidas de prevención para no hacer colapsar el sistema de salud”.

Encuentro con el gobernador Kicillof

Consultado respecto a la reunión virtual de los intendentes del interior con el gobernador Axel Kicillof, Vieyra relató que “realmente fue un encuentro muy enriquecedor, ellos ven cómo se están multiplicando los casos en el interior, en las últimas tres semanas se llegó al 75% de multiplicación de casos y en Azul estamos en un 35% y esto coincide con las expectativas que teníamos que nos marcaban para septiembre el pico de contagios”.

En cuanto a los controles sanitarios, remarcó que “en ninguna oportunidad entró el virus por alguien que no sea esencial; no entró por alguien que evadió los controles. Los contagios se producen por el relajamiento de la población y cuando se subestima esta situación ocurre esto que es lo que está sucediendo en todo el interior”.

En otro orden, ountualizó que “el Gobernador dejó en claro que cuidemos los recursos de salud porque vamos a depender de que el hospital banque. Si vemos que no tiene la capacidad para recepcionar un caso, debemos preverlo y se verá qué medidas se toman”.

Por último, aclaró que “en este momento hay más de 1200 camas de terapia intensiva en el interior de la Provincia que funcionarán como una sola unidad. Si hay un paciente en el interior de la Provincia que requiera atención y no tenga una cama en una localidad, el intercambio ese va a existir”.