CUIDEMONOS !!!

Como es de público conocimiento, en los últimos días los contagios y las muertes por COVID-19 han ido en aumento en el país, y nuestra ciudad no es ajena a esa situación.

Es por ello que las instituciones que conformamos Cuidemos Azul pedimos a la comunidad extremar todos los cuidados.

Estamos viviendo el momento del que tantas veces hemos hablado. Es ahora cuando depende de nosotros si esta situación se mantiene controlada o no.

Desde Cuidemos Azul hicimos el trabajo de coordinar los esfuerzos para poder dotar a nuestro Hospital y a su personal con lo mejor de la tecnología y así enfrentar esta pandemia de la mejor manera posible, pero el personal es un recurso que se agota, son PERSONAS.

La sociedad debe hacer su parte, CUIDARSE, para que ellos puedan hacer su trabajo y dar lo mejor de sí. Si ignoramos esta situación, promovemos el contagio, el sistema colapsa y no va a poder responder.

Desde este grupo les pedimos una vez más hacer el esfuerzo y seguir cuidándonos. Usar siempre barbijo, lavarse las manos, no hacer reuniones (principal foco de contagios) ya sea en ámbitos privados o en público, mantener la distancia mínima de 1,5 metros, evitar aglomeraciones en comercios y dependencias públicas.

A TODOS NOS PUEDE TOCAR, CUIDATE!