“La responsabilidad social de cada azuleño evitará el colapso del sistema sanitario”, afirmó el intendente Bertellys

En el despacho oficial, se realizó una conferencia de prensa encabezada por el intendente Hernán Bertellys donde se brindó detalles de la situación sanitaria actual del distrito, ante el aumento de casos positivos de COVID-19. En tal sentido, se solicitó la mayor responsabilidad social a toda la comunidad en este momento.



En la ocasión, el mandatario municipal estuvo acompañado por el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra y el secretario de Salud Carlos Bravo.

En principio, Bertellys dio sus condolencias a la familia de la persona que falleció en el día de ayer en Cacharí debido a la enfermedad.

Por otra parte, detalló que hoy el Partido tiene 106 casos activos, por lo cual le pidió a los vecinos reforzar las medidas de prevención, tales como el distanciamiento social, el uso del tapaboca, la utilización de alcohol en gel y especialmente, no realizar reuniones sociales.

“Hoy nos toca transitar un momento delicado, donde debemos tener un equilibrio entre la cantidad de contagios y la capacidad que tiene el sistema de salud local para que pueda contener ya que los próximos diez días serán de una suba probable de casos”-expresó.

En este marco, reafirmó que “le pedimos a toda la comunidad que colabore, que sean responsables, que hagan las actividades al aire libre con los cuidados pertinentes, que no compartan los utensilios, especialmente el mate”.

En cuanto a la fase en la que podría ser incorporado nuestro distrito, señaló que “desde el comienzo de esta pandemia trabajamos permanentemente en equipo con Provincia y Nación y lo vamos a seguir haciendo, así que estamos a la espera el domingo para ver en qué fase estaríamos. Tenemos como referencia otras localidades cercanas que han estado en la misma situación que nosotros y siguen en fase 4”.

Por su parte, Vieyra recalcó que “van a ser diez días difíciles donde todos debemos tomar los recaudos necesarios para evitar los contagios. No hay que hacer reuniones sociales de ningún tipo porque hoy el riesgo es exponencial. Apelamos a la responsabilidad ciudadana”.

El funcionario municipal agregó que “es un momento crucial ya que debemos lograr el aplanamiento a partir del pico que se dará en algún momento para que no colapsemos el sistema de salud. Debemos demostrar que los azuleños son responsables; necesitamos el sistema de salud libre para casos de extrema necesidad”. En este punto, afirmó que “a veces se piensa que esto le pasa a los adultos mayores solamente pero en realidad nos puede tocar a cualquiera; hoy hay personas de 50 y 55 años internadas”.

En relación a la situación en la que se encuentran los tres hospitales municipales, Bravo describió que “en Cacharí no hay personas con síntomas actualmente y en Chillar hay un solo paciente internado. En Azul estamos bien, con disponibilidad de camas con respirador y a su vez, disponiendo de camas de internación COVID y de internación común. En este momento en todo el sector de salud hay más de 80 pacientes internados con patologías de otra índole y eso hay que seguirlo resolviendo como siempre”.

Para finalizar, destacó que “luego de seis meses ningún personal de salud de los tres hospitales ha sido contagiado por atención de pacientes y eso da dos señales claras, el alto profesionalismo que han tenido nuestros efectores de salud y que no ha habido en ningún momento falta de insumos”.