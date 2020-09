DÍA DEL MAESTRO La Provincia presentó Aulas del Bicentenario

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este viernes el programa “Aulas del Bicentenario” y homenajeó a las maestras y maestros en su día en un acto realizado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno.

Acompañado por la Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, la vicegobernadora, Verónica Magario, y diez docentes en representación de las y los educadores bonaerenses, el mandatario destacó: “Venimos trabajando en las aulas virtuales del Bicentenario desde el comienzo de la pandemia, porque no es solamente un banco de recursos, sino que nos permiten abordar este contexto con un poderoso instrumento adicional para llevar adelante la tarea de enseñanza”. El Gobernador explicó que se trata de “750 mil aulas virtuales, es una inversión que va a quedar como un complemento a la presencialidad”, y aseguró que “de las respuestas a la pandemia, indudablemente una de las más trascedentes es la que dio el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires”, especialmente a través de la continuidad pedagógica y el servicio alimentario escolar. “La escuela siempre ha sido una referencia de la comunidad y hemos sostenido la continuidad pedagógica y educativa en las condiciones más difíciles. En cada rincón de la Provincia se tomaron decisiones en conjunto y coordinadas a través del Ministerio pero con el conocimiento territorial de cada una de estas realidades diversas que tienen los maestros y maestras”, remarcó Kicillof. Por su parte, Agustina Vila expresó: “Escuchar las experiencias de las y los docentes durante la pandemia me genera un profundo orgullo. Gracias por el trabajo que realizan, por la solidaridad con la que lo cumplen, por la responsabilidad y la vocación con que lo llevan adelante”. Seguidamente, la titular de la cartera educativa presentó “Aulas del Bicentenario”, la nueva plataforma de aulas virtuales para las escuelas de gestión estatal de la Provincia. “Desde la suspensión de las clases presenciales venimos desarrollando múltiples acciones para el fortalecimiento del sistema educativo. Hoy sumamos “Aulas del Bicentenario” para seguir acompañando la continuidad pedagógica que con tanto esfuerzo se está llevando adelante en todas las escuelas de nuestra Provincia”, aseguró Vila. Las aulas estarán disponibles en forma progresiva para todas las escuelas y se comenzará con aulas para las escuelas de primaria y secundaria, luego para educación superior y escalonadamente se sumarán aulas para todos los niveles y modalidades de enseñanza. Con “Aulas del Bicentenario”, cada escuela tendrá un espacio virtual donde las y los docentes podrán preparar sus clases (utilizando distintos recursos pedagógicos y los materiales de Continuemos Estudiando), enviar y recibir tareas y comunicarse con las y los estudiantes en un entorno seguro. Las aulas están diseñadas para acceder desde cualquier dispositivo (computadora, Tablet, netbooks y celulares) y no requieren habilidades tecnológicas específicas. Además, se enmarcan en la gratuidad de navegación establecida para las plataformas educativas, por lo que no consumen datos móviles, son seguras, y están desarrolladas sobre una plataforma de código abierto que permite adaptarlas a las necesidades de cada nivel y modalidad. “Aulas del Bicentenario” contará con diversas instancias de formación docente y capacitación para potenciar el uso de las aulas virtuales y facilitar a las y los docentes la preparación de sus clases en forma práctica y dinámica. En este sentido, Magario remarcó que “no hay comunidad más valiosa que genera redes y vínculos, que contiene y da oportunidades, que la comunidad docente, por eso hoy, a seis meses de una nueva práctica quiero agradecerles a cada uno de ustedes, que desde las nuevas formas digitales, pusieron un gran esfuerzo”. Por su parte, Sandra Pennacchioni, directora de la Escuela Secundaria Rural número 5 de Oliden, un pueblo del partido de Brandsen, expresó que “el anuncio es muy bienvenido para nuestras instituciones” y señaló “sabemos que la escuela y el Estado están en cada rincón de nuestra patria”. Su escuela está ubicada a 65 kilómetros de la ciudad cabecera del distrito. Las familias de las y los estudiantes trabajan en la producción hortícola, siguiendo las tradiciones familiares. Las y los docentes de ese establecimiento, junto a la Primaria 2 y el Jardín 907 de la misma localidad, recorren distintos puntos de la ruta 54 para realizar la entrega de los cuadernillos de continuidad pedagógica y los módulos alimentarios.