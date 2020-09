Conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y el esquema de fases en la Provincia

Carlos Bianco y Daniel Gollan destacaron la fuerte inversión realizada por el Gobierno provincial para enfrentar la pandemia. La Plata, 14 de septiembre de 2020.- El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, expusieron esta mañana la información sobre la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires en el marco de la pandemia de COVID-19 y el esquema de fases de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio en los distritos bonaerenses. Durante la conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Gollan detalló las cifras de casos en la Provincia y señaló que el nivel de contagios sigue creciendo de manera acelerada en el interior de la Provincia, que ya representa el 17% del total de los casos y donde los tiempos de duplicación vienen bajando de forma progresiva. En cuanto al nivel de ocupación de camas de terapia intensiva, el Ministro dijo que de las 6.258 con las que se cuenta en toda la provincia el 52,6% se encuentran ocupadas, mientras que al considerar en particular el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las cifras son de 3.041 camas y un 66,3% de ocupación. Finalmente, Gollan destacó la inversión realizada por la Provincia para hacer frente a la pandemia, que asciende a un total de $ 22.416.697.500 destinados a equipamiento, obras de infraestructura y asignaciones presupuestarias para personal sanitario. La cifra representa un promedio de $ 67.563 por paciente de covid-19 y de $ 1.266 por habitante bonaerense. El Ministro calificó esta inversión como “un hecho inaudito e histórico” y afirmó que “en conjunto con la responsabilidad de la población, el aporte de las y los trabajadores de la salud, las organizaciones sociales, las organizaciones libres del pueblo, las universidades, las y los intendentes, el Estado nacional y el Estado provincial” es lo que ha permitido a la provincia de Buenos Aires atravesar la pandemia. Por su parte, el jefe de Gabinete expuso la situación del esquema de fases de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio: 44 municipios se encuentran en fase 3, 73 en fase 4 y 18 en fase 5. Bianco se refirió a la proximidad del día de la primavera y, en este sentido, apeló a la responsabilidad para no realizar las clásicas reuniones estudiantiles: “No estamos en condiciones de realizar festejos masivos. No nos juntemos en parques y plazas”. Asimismo, Bianco sostuvo que “esperamos seguir consensuando y coordinando acciones no solo con el Gobierno nacional sino también con el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” en el marco de la pandemia. Ante la pregunta sobre la situación planteada en torno a la coparticipación, Bianco señaló que “lo que está sucediendo es poner más equidad a la distribución de los recursos nacionales. Esto es absolutamente necesario y es un reclamo histórico de la provincia de Buenos Aires”. “Para darle una solución a los problemas estructurales que tiene la provincia se necesitan mayores recursos. Es por eso que el presidente de la Nación ha tenido la sabia decisión de devolverle a la Provincia recursos que se le habían dado al distrito más rico de Argentina”, concluyó.