COVID-19: El intendente Bertellys detalló las actividades habilitadas en esta etapa

El intendente municipal Hernán Bertellys junto a funcionarios, brindó una conferencia de prensa donde dio detalles del estado de situación sanitaria del distrito y las nuevas medidas adoptadas en tal sentido.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra, el secretario de Salud Carlos Bravo y la subsecretaria de Gobierno Fernanda Ibarra.



En principio, el jefe comunal anunció que el Partido continúa en fase 3 ampliada y en este marco se determinó que a partir de mañana jueves se retomarán distintas actividades con sus respectivos protocolos, tal es el caso de gimnasios y natatorios y la atención en el interior de bares y restaurantes, como así también la práctica de deportes grupales.

Asimismo, Bertellys informó que se extiende de manera opcional, el horario de comercios esenciales hasta las 20.30. En tanto, continúa la restricción de circulación en el horario de 00 a 06 –solo podrán desplazarse los trabajadores esenciales- y las salidas recreativas serán sólo para el grupo familiar.

Por su parte, Bravo indicó que “estamos llegando a lo previsto en cuanto al pico de infectados y estamos especialmente preocupados por el sistema de salud, fundamentalmente por el recurso humano ya que estamos teniendo no solo profesionales aislados por contacto, sino personal con COVID-19”.

Por tal motivo, el funcionario municipal anunció que se pondrá en disponibilidad del sistema sanitario a todos los profesionales de la salud del partido de Azul. “De ser necesario complementar nuestras guardias se requerirá el aporte de ellos. Esta es una herramienta válida, legal y necesaria en una situación de emergencia”-recalcó.

En tanto, Vieyra manifestó que “vamos tomando estas decisiones e iremos evaluando y haciendo mediciones porque lo que más nos preocupa hoy es el recurso humano del sistema de salud”.

El Jefe de Gabinete agregó que “también hacemos estas aperturas porque las estadísticas nos marcan que tenemos mucha gente joven contagiada con síntomas muy fuertes. Sabemos que a la persona que no hace deporte, que está encerrada y no tiene la posibilidad de tener una salida recreativa le produce un estrés que claramente baja la inmunidad”. En tal aspecto, detalló que el 23% de casos positivos pertenecen a jóvenes de entre 15 y 29 años y el 34% a personas de entre 30 y 44 años.

En este punto, Bravo remarcó que “desde que empezó esta pandemia hay un equipo de epidemiología que está haciendo el seguimiento del 100 % de los infectados con un rastreo minucioso de toda su actividad o sea que tenemos una radiografía precisa de dónde se producen los contagios y en función de esto es que se han tomado estas decisiones”.

Consultado respecto a los contagios detectados en un hogar para personas de la tercera edad dijo que “en el lugar se está haciendo un trabajo minucioso con el aislamiento de casos positivos en sectores especiales y en las próximas horas se procederá al hisopado de todos los abuelos de esa residencia. Hasta ahora hay un solo paciente internado”.

Respecto a la capacidad del Hospital Pintos en cuanto a respiradores expresó que “hasta el momento el pico máximo de respiradores en COVID ha sido de 5 pacientes y nosotros siempre tuvimos disponibles de 11 a 13 camas para respiradores o sea que nunca llegamos a usar el 50% de la capacidad que tenemos”.

En este sentido destacó que “vamos a resolver la pandemia si evitamos el contagio, de ahí la importancia de nuestras conductas personales para evitar que colapse el sistema. Ante el mínimo síntoma la persona debe quedarse en su casa y llamar al 107”.

Para finalizar el Intendente pidió nuevamente la mayor responsabilidad a los vecinos, que eviten las reuniones sociales y compartir el mate y demás utensilios, usar el tapabocas, mantener el distanciamiento social y la higiene de manos. Además, les solicitó a las comerciantes respetar los protocolos que fueron acordados oportunamente con la comuna.