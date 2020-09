FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL – Kicillof y Simone firmaron convenios para 60 obras en 44 municipio

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, la firma de convenios para la ejecución de 60 obras de infraestructura en 44 distritos, con una inversión total de 736 millones de pesos, correspondientes al Fondo de Infraestructura Municipal. Estuvo acompañado además por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y a través de una videoconferencia participaron los intendentes de los municipios donde se realizarán los proyectos. “La pandemia no terminó, pero la reactivación productiva va a estar acompañada por el Gobierno nacional, provincial y los gobiernos municipales”, señaló Kicillof durante el encuentro. Estas obras forman parte del plan Provincia en Marcha e incluyen 31 proyectos de arquitectura mayormente vinculados a la salud; 28 proyectos de vialidad, especialmente pavimentación de calles y conectividad, y una obra hidráulica. “Esperamos que estas obras tengan el papel de transición de la pandemia a la pospandemia, es una construcción que tenemos que hacer entre todos y es un símbolo del trabajo en conjunto con los gobiernos municipales para dar empleo, activar la producción y hacer lo que la gente necesita en términos de obra pública fundamental en cada uno de los distritos”, indicó el Gobernador. Asimismo, Kicillof agradeció “el trabajo coordinado, en unidad, con los 135 intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires” y concluyó: “Tenemos la misión de poner nuestra provincia en marcha, llevando la bandera de la reactivación de la economía, del trabajo y de la producción, para todos los y las bonaerenses”. Por su parte, Simone señaló que “muchas de las obras son de salud porque los intendentes necesitaban fortalecer sus sistemas municipales y así lo hemos hecho” y explicó que “los plazos promedio están entre 4 y 6 meses, por lo que en los últimos meses del año vamos a ver terminadas gran cantidad de estas obras y otras a comienzos del año próximo”. En ese marco, algunos intendentes detallaron las obras acordadas para sus distritos. El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, señaló que “estamos finalizando la obra de los consultorios externos del hospital municipal, mucho más necesaria hoy, porque evitan la circulación de quienes no están enfermos en el interior del hospital”; mientras que el intendente de Balcarce, Esteban Reino, aseguró: “Estamos muy contentos de darle impulso a la obra vial que venimos planificando. Tenemos una planta hormigonera con la que hacemos las obras de cordón cuneta y asfalto a muy bajo costo, de esta manera generamos empleo y damos progreso”. Asimismo, la intendenta Celia Gianini de Carlos Tejedor remarcó que los recursos se utilizarán para una obra que quedó pendiente en 2015, que implica “la conectividad del barrio Norte con el centro de la ciudad, para tránsito vehicular y peatonal” y aseguró que “cuando se empieza a mover la infraestructura empieza a moverse también la economía local, los corralones de materiales, albañiles y electricistas, todos los sectores involucrados”. A su turno, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, señaló que se realizarán “dos obras muy importantes, una es el plan de asfalto en la zona oeste del distrito, en el barrio Kolynos, que necesita contar con acceso para integrar ese barrio con los servicios necesarios; y una obra en los vestuarios del polideportivo que quedaron abandonados y hoy están con peligro de derrumbe”. En esta ocasión, los municipios que firmaron convenios correspondientes al Fondo de Infraestructura Municipal son: Adolfo Alsina, Alberti, Almirante Brown, Ayacucho, Bahía Blanca, Balcarce, Bragado, Brandsen, Campana, Capitán Sarmiento, Carlos Tejedor, Castelli, Chivilcoy, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Daireaux, Escobar, Ezeiza, General Alvarado, General Alvear, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Malvinas Argentinas, Mercedes, Merlo, Monte Hermoso, Olavarría, Pellegrini, Presidente Perón, Puan, Punta Indio, Quilmes, Rojas, Saavedra, Saladillo, San Cayetano, Tordillo, Tres de Febrero, Tres Lomas y Vicente López.