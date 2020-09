Última entrevista de este Ciclo de lujo : Lala Franco conversa con Natalia Oreiro, con su identidad de dos orillas y su impresionante proyección internacional

Este Viernes 25 de #Entrevistas en nuestro Instagram @festivalcervantinodeargentina.-



No cabe ninguna duda de que los entrevistados por Lala Franco en este ciclo de primavera, están muy cercanos a su corazón y envueltos de amistad. Y nosotros desde nuestras pantallas, nos incorporamos con naturalidad y placer a esa intimidad que sabe generar. Este cierre nos traerá la conversación con Natalia Oreiro, Naty.

Artista popular y exquisita, nacida en Uruguay, que es como decir “hermana” como decir sencillez, con la que nos gustaría compartir un mate. Una grande muy “cercana”, muy popular. Y de grandes talentos. Desde hace tiempo también argentina, ya que no solo ha desarrollado la mayor parte de su carrera como actriz, cantante, empresaria en nuestro país, sino que su ciudadanía es también argentina.

Hace poco muchos hemos podido acompañar el éxito mundial de Nasha Natasha, el documental que la tiene como protagonista y registra en clave emotiva algo que todos sabíamos pero nunca habíamos visto desde tan cerca: en Rusia y países aledaños, Natalia Oreiro es la artista más querida y popular. Y a la vez se nos vienen a la mente esos personajes fuertes y empáticos como La Cholito , telenovelas como Muñeca Brava, y tantas otras. Y recordamos, también, esas películas comprometidas como Wakolda o Infancia Clandestina, con tremendas interpretaciones. Su “Gilda, no me arrepiento de este amor” en la que como actriz y cantante Natalia Oreiro, puso todo su amor y talento.

Tendremos, a través de la entrevista la posibilidad de volver a admirar su tremenda capacidad de trabajo. Actriz, compositora, cantante, bailarina, diseñadora, familiera y solidaria ( Natalia Oreiro es embajadora de buena voluntad de UNICEF para el Río de la Plata. Su energía, nos remite a un color, un rojo vivo.

Esta es otra ocasión para agradecer una vez mas a Lala Franco, que nos develará aún mas a esta gran estrella, a su vez tan cercana. Nos encantara tenerla mas cerca aún. Un privilegio.

Desde la Asoc. Civil Azul Ciudad Cervantina, valoramos enormemente la generosidad de Natalia, al igual que a Lala Franco, quien hace posibles estas comunicaciones maravillosas. Los invitamos a nuestro IG @festivalcervantinodeargentina, este viernes 26 a las 19 hs. en un fin de ciclo en donde Lala apuesta a conversar con artistas, amigos, Quijotes indispensables de la vida. Visitas que hacen mas visible nuestra ciudad y nuestro festival.