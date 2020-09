Kicillof participó junto al Presidente de la puesta en marcha del Hospital Néstor Kirchner en Escobar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este lunes junto al presidente Alberto Fernández de la puesta en marcha del hospital municipal “Presidente Néstor Carlos Kirchner” y la inauguración del servicio de hemodinamia y cirugía cardiovascular de esa institución, en el partido de Escobar. Estuvieron presentes el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, el diputado nacional Máximo Kirchner; la directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich; el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan; el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; y el diputado Sergio Massa. “Hay muchas clínicas de excelencia en la provincia de Buenos Aires pero hay otras que toman la salud como un negocio, esta clínica era una empresa privada que prestaba un servicio público y ahí lo que faltaba era regulación y presencia del Estado, no podíamos dejar a los vecinos y vecinas sin atención”, recordó Kicillof. Se trata de un ex sanatorio del sector privado que había dejado a sus pacientes en estado de indefensión y requirió una inversión conjunta entre PAMI, la provincia de Buenos Aires y el municipio de Escobar de 42 millones de pesos. “La salud no es un negocio, es un derecho”, señaló el Gobernador y remarcó que “el Estado municipal, junto a la Nación y la Provincia, intervino para sostener la salud, hacía falta reequiparlo y reconstruir. Hay un Estado presente que se puso a trabajar para que a nadie le falte nada”. El hospital cuenta actualmente con 101 camas, tres quirófanos, un área de oncología y un laboratorio de análisis bacteriológicos. La provincia de Buenos Aires compró un angiógrafo digital para el tratamiento de enfermedades vasculares e incorporó más de 30 respiradores, bombas de infusión, camas para stricker para terapia. Se reacondicionó y modernizó el laboratorio biomolecular, que permite, entre otros análisis, el procesamiento de test de PCR. Por su parte, el Presidente recordó: “Venimos a inaugurar este Hospital justamente a pocos días de que se cumplan 10 años de que Néstor nos dejó”, y agregó: “Néstor nunca ocultó que allí donde alguien está necesitando algo tenemos que estar como Estado auxiliando para que nadie pase necesidades”. Asimismo señaló: “Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando nos unimos en pos de un objetivo común. Esto es más salud, son obras y recursos con la más alta tecnología, con los mejores médicos y los mejores enfermeros, y esto es resultado de un trabajo en conjunto”. En ese marco, Sujarchuk explicó que “esta clínica pasó a ser un centro de salud con dignidad, Maquinista Savio hoy tiene un centro de calidad para todas las abuelas, abuelos y todos los vecinos que se van a atender”. Asimismo, Volnovich recordó el estado en que se encontraba la clínica: “En ese lugar donde había desidia pusimos coordinación estatal, gestión, compromiso y acceso a la salud”. Durante el acto se realizó también una videoconferencia con las ciudades de Zapala, en Neuquén; Villa Constitución, provincia de Santa Fe; y Mendoza Capital, donde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación llevó adelante obras en hospitales, centros de salud y espacios de aislamiento, a través de la Red Sanitaria Federal.