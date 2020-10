La Provincia presentó un programa para revincular estudiantes con sus escuelas

Kicillof anunció un nuevo programa para reforzar la continuidad pedagógica y la revinculación de estudiantes que interrumpieron la escolaridad durante la pandemia. Además presentó a las autoridades nacionales el Plan jurisdiccional para la organización y capacitación del sistema educativo para el regreso seguro a las clases presenciales cuando la situación epidemiológica lo permita. Esta mañana, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, presentaron un nuevo Programa de Acompañamiento a las Trayectorias (ATR) para la revinculación escolar de estudiantes que hayan tenido dificultades con la continuidad pedagógica. También anunciaron la presentación del Plan jurisdiccional para el regreso seguro a clases presenciales del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que de ser aprobado permitirá dar un paso más en los preparativos para la progresiva vuelta a las clases presenciales en distritos con nula o baja circulación de COVID-19 que cumplan con los estándares epidemiológicos elaborados por la autoridad sanitaria. “Estamos lanzando este programa que consiste en llevar la escuela a los hogares de los que más dificultad tuvieron para mantenerse conectados con el sistema educativo. Los maestros y maestras van a recorrer casa por casa dos veces por semana, con protocolos estrictos de seguridad sanitaria, para ir al encuentro de los chicos y chicas que perdieron el vínculo educativo”, explicó el Gobernador. “La pandemia no es sinónimo de ausencia o lejanía. Desde el inicio de la suspensión de clases presenciales pusimos en marcha la continuidad pedagógica y equipos de trabajo territoriales que pudieran acompañar a las y los estudiantes frente a distintas situaciones de vulneración de derechos. La escuela siempre salió y seguirá saliendo al encuentro de sus estudiantes”, explicó Agustina Vila. “Para desarrollar este nuevo programa trabajamos en las últimas semanas con la línea de inspección y los equipos de conducción en reuniones virtuales que involucraron a cientos de actores de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo en toda la Provincia y las organizaciones sindicales de docentes. La iniciativa supone universalizar para estos estudiantes, las visitas casa por casa que ya venían realizando muchos docentes con muy buenos resultados”, finalizó. Respecto del Plan para el regreso seguro a las clases, Kicillof señaló: “Hoy le vamos a entregar una serie de protocolos al Gobierno nacional para seguir trabajando seriamente y buscando soluciones para que en los lugares de más baja circulación del virus se pueda pensar cómo volver a la presencialidad con mucha prudencia y escalonadamente, sin poner en riesgo ni a los estudiantes ni a los maestros y maestras”. “Una vez aprobado este plan, estaremos en condiciones de compartirlo con las comunidades educativas de los 135 distritos de la Provincia, para que podamos organizarnos y capacitarnos, desde nuestras diferentes responsabilidades, y así estar preparados para regresar a las clases presenciales cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan”, explicó la titular de la cartera educativa bonaerense. Por su parte, el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, expresó: “Han sido meses muy difíciles donde Gobierno nacional, provincial y municipal han articulado acciones para garantizar la continuidad pedagógica, pero los grandes protagonistas en este caso son los maestros, directores y rectores”. Y agregó: “Estamos poniendo en valor las experiencias de otros países, pero tenemos que ser conscientes que en la actualidad, América Latina es el epicentro de la pandemia y no podemos exponer a un riesgo innecesario a nuestra comunidad educativa”. “Una mayor presencia del Estado es lo que necesita la sociedad para enfrentar los desafíos en este momento tan complejo, y nosotros vamos a llevar la respuesta que la sociedad necesita. Apenas la pandemia nos dé una ventana de oportunidad, vamos a volver a las aulas porque nos estamos preparando para ello desde el primer día”, concluyó Trotta. “Todos anhelamos el regreso a las clases presenciales porque el encuentro presencial en la escuela es insustituible y una de nuestras prioridades. El Plan que hoy presentamos es producto de pensar la vuelta a la escuela en forma progresiva y responsable”, indicó Vila. Asimismo, Kreplak destacó el enorme trabajo que se viene haciendo desde el área educativa de la provincia de Buenos Aires: “Es un trabajo muy responsable, porque el esfuerzo de mantener la continuidad educativa nos ha permitido que tengamos menor movilidad y que los trabajadores esenciales estén en mejores condiciones sanitarias”. Por videoconferencia también estuvieron presentes jefas y jefes de gestión estatal y privada de las 25 regiones educativas de la provincia de Buenos Aires; directivos y estudiantes de los Institutos Superiores de Formación Docente; la presidenta del Consejo Provincial de Educación Superior, Graciela Callegari; inspectores e inspectoras de primaria, secundaria y de psicología comunitaria y pedagogía social; directivas y directivos de escuelas de primaria y de secundaria; integrantes de los equipos focales territoriales de emergencia; autoridades de todos los niveles y modalidades de enseñanza; y los representantes de los sindicatos docentes SUTEBA, UDOCBA, FEB, ATE, UDA, AMET, SADOP, Y UPCN. Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación El Programa Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación (ATR) es un dispositivo de visitas domiciliarias, planificado y orientado por las y los docentes a cargo de los cursos de cada estudiante. Lo llevarán adelante docentes que están participando del Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares y estudiantes que estén cursando 3° y 4° año de sus carreras en los Institutos Superiores de Formación Docente, que podrán sumarse a través de una convocatoria abierta. Recibirán formación para realizar esta tarea y además tendrán la posibilidad de acreditarla como una práctica preprofesional. Por esta práctica pedagógica que implicará visitar dos veces por semana a un grupo de seis estudiantes percibirán una beca mensual de $8.000 que además de reconocer la labor realizada, tiene como finalidad ser un aporte de ingresos al segmento de jóvenes adultos. La iniciativa busca alcanzar a 279.000 estudiantes de primaria y secundaria distribuidos en los 307 mil km² de la Provincia, que requieren intensificar la continuidad educativa y retomar el vínculo con la escuela. Según el último relevamiento de la cartera educativa, 9 de cada 10 estudiantes bonaerenses (91,7%) de nivel primario y secundario tuvieron continuidad pedagógica desde la suspensión de clases presenciales. Del 8,3% restante, hay una gran mayoría (6,7%) que sostiene el vínculo con sus docentes aunque registra una muy baja o nula devolución de las tareas propuestas por sus docentes a través de cuadernillos impresos u otros soportes digitales. Con el 1,6% no se sostiene la comunicación cotidiana entre la escuela y la familia, por ello, se requiere de un acompañamiento sistemático como el que se comenzará a llevar adelante a partir de este programa. Además de los 11 mil docentes que forman parte del PIEDAS, podrían sumarse unos 35.500 estudiantes avanzados de los profesorados. Esta nueva iniciativa representa una inversión del estado bonaerense cercana a los 300 millones de pesos mensuales que se suma a la inversión realizada en el marco del PIEDAS, que es de 340 millones de pesos por mes. Plan Jurisdiccional elevado a las autoridades nacionales El Plan para el regreso a las clases presenciales en aquellos distritos bonaerenses que cumplan con los estándares epidemiológicos sobre circulación del COVID-19 fue desarrollado a partir de los lineamientos aprobados en julio pasado por el Consejo Federal de Educación y permitirá continuar con la organización y capacitación del sistema educativo en vistas a la vuelta a las clases presenciales cuando la situación epidemiológica lo permita. Este Plan fue elaborado junto a especialistas, autoridades sanitarias provinciales y representantes sindicales de docentes y auxiliares. Contiene especificaciones dirigidas a estudiantes, familias, docentes, directivos y auxiliares sobre medidas y criterios sanitarios y de organización escolar y pedagógica; de limpieza, higiene y seguridad de los establecimientos educativos; para el uso de transporte público; condiciones de infraestructura escolar y uso de los espacios de la escuela y tratamiento ante la aparición de casos Covid.