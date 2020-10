¡Al servicio de nuestra comunidad siempre! La mentira y los ataques no resuelven los problemas.

Humildemente, y a pesar de las falsedades sostenidas por el intendente Hernán Bertellys, volvemos a ponernos a disposición de la comuna, como venimos haciendo desde marzo hasta ahora.

Lamentablemente, en un contexto dónde azuleños y azuleñas atravesamos momentos angustiantes, el intendente sale llamativamente a recorrer los medios indicando: «No hemos tenido ni un solo llamado de PAMI ni de Región Sanitaria».

Sinceramente, no entendemos el fin de una mentira tan endeble. Las mismas publicaciones de Prensa Municipal desmienten lo afirmado por Bertellys.

La comunidad entera sabe de la conformación de un “Comité de Crisis”, anunciada por la gestión, al que se convocó únicamente en marzo a pesar de los reiterados reclamos de todos los sectores.

Las fotos del encuentro entre el jefe comunal, sus funcionarios, el director de PAMI Nelson Sombra, el director de Región Sanitaria IX Ramiro Borzi y el director del hospital Materno Infantil Néstor Cousté, son una prueba irrefutable.

Todavía recordamos el rechazo a la implementación del Operativo Detectar en Azul. En ese momento, el Jefe de Gabinete, Alejandro Vieyra, lo rechazó calificándolo como una “imposición” de Región Sanitaria IX. Sin embargo ahora, salen a decir que no reciben llamados de ayuda.

Región asiste también con entrega permanente de equipamiento de protección personal, aportando entre otras cosas, más de 30 mil barbijos quirúrgicos, mil barbijos N-95, 445 mamelucos hemorrepelentes y 25 termómetros infrarrojos (lamentablemente poco utilizados).

Además de todos los servicios que presta la obra social de los jubilados, desde agosto de este año, sobre la cápita de 5 millones de pesos que el PAMI paga mensualmente al hospital Pintos, se le entregan 80 mil pesos por cada afiliado internado con COVID. ¿Cómo se puede hablar entonces de ausencia?

Una mentira tan grande, en un momento tan delicado, es incomprensible y sumamente dañina. Genera temor entre la población, a la que se le suma más angustia. Es un ataque que afecta además, a las trabajadoras y a los trabajadores de PAMI y Región Sanitaria IX, desvalorizando y negando el esfuerzo que hacen por sus vecinos desde siempre (y que se ve redoblado en pandemia) independientemente de la gestión de turno.

Tenemos a un intendente diciendo: “con el gobernador tenemos la mejor onda” mientras el bloque oficialista habla de: “el gobierno camporista de la Provincia» en tres proyectos de repudio vergonzosos, que buscan encima, que se eleven al propio Axel Kicillof. El mismo gobierno que envía ayuda a la comuna y trabaja en equipo con todos los municipios, es atacado por los concejales oficialistas, que parecen estar muy lejos de las necesidades de los vecinos y prueban “jugar la guerra” aún en tiempo de pandemia.

Estamos convencidos que quienes ocupamos cargos públicos, debemos ponernos siempre al servicio de la gente. Por eso, a pesar de cualquier situación injuriante, reiteramos que estamos a disposición de la comuna para colaborar en todo lo que signifique contención, ayuda y auxilio para nuestra comunidad.

Obviamente, acompañaremos medidas coherentes, transparentes y ajustadas a las normativas vigentes. Ninguna que vulnere derechos o ponga en riesgo la salud de la población.

Lo expresado, sólo busca llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas del Partido. No vamos a entrar a ninguna disputa. Para pelear, se necesitan dos. Seguimos a disposición de la gestión Bertellys y fundamentalmente de nuestra comunidad.

Nelson Sombra Lic. Ramiro Borzi

Director Ejecutivo Director Ejecutivo

UGL XXX PAMI Región Sanitaria IX