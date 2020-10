Vuelve Pato Mingochea este viernes en esperada entrevista con Maikel, guitarrista de Kapanga

Qué bueno cuando se conjugan la buena disposición de azuleños con un largo recorrido en sus quehaceres, con el deseo de hacer conocer Azul y el perfil diverso de nuestro Festival Cervantino de Azul (este año digital). Así lo están haciendo Lala Franco y Pato Mingochea con mucha llegada, y muchas veces como sucede con las redes, a lugares impensados.



Este viernes 9 de Entrevistas, Pato Mingochea nos acerca a un músico más que interesante :

Miguel «Maikel» de Luna Campos, músico y compositor de Kapanga. El artista de la banda de Quilmes, en clima de amistad, seguro compartirá todo ese rico bagaje que tienen los músicos, tanto personales como junto a su banda, Kapanga, que ya deja un legado en la música popular argentina. Esa fusión del cuarteto y el rock, por ejemplo. Su nominación a los premios Gardel 2020.

Un Maikel, que no ha estado ocioso en estos tiempos de cuarentena, como el estreno en abril de este año del tema y video “Otros Tiempos” junto a Pablo Romero de “Arbol” , a fin de concientizar acerca del autismo. O quizá su participación junto a Cielo Razzo en la grabación de “Te vas ” en donde artista de la banda de Quilmes aporta con su voz, otro de sus dones un aire fresco que renueva el tema.

Y tantas cosas que surgirán, con seguridad, de la mano de Pato Mingochea, que hace poco contaba en Diario el Tiempo de Azul consultado por los trabajos que recuerda con amor: “Todos. Tuve esa magia de haber elegido los lugares donde trabajé y eso está buenísimo. Much Music, más allá de ser el trabajo que me abrió las puertas y además sigo trabajando de lo que me gusta, en parte todos los que estamos ahí éramos unos privilegiados por el momento que nos tocó vivir. Sólo había dos canales que medían muy bien: Much Music y MTV. Fue muy bueno, toda la música pasó por ahí. Hoy en día nos reunimos con ellos, tenemos proyectos. No puedo quejarme, en todas las radios: donde estuve: en Metro, en Rock And Pop, «Amigos Entrañables» en la 100 seguimos conectados. Sigo yendo a esos lugares después de muchos años, tengo amigos en todos lados. Eso es lo que me dio la profesión, muy buenos amigos y experiencia.Un trabajo que me puso en otro lado es haber trabajado en Directv porque me hizo viajar por todos lados porque cuando me quise acordar estaba transmitiendo desde Río de Janeiro, en vivo y sentándome con artistas como REM, Iron Maiden, Chilli Peppers, Guns’n Roses. Eso fue tocar el cielo con las manos.”

Un pibe, que partió de Azul, fascinado con el micrófono, con la radio, con referentes que de alguna manera iluminaron su camino; pero sobre todo alguien con luz propia que permitió que pronto, su trabajo fuera valorado de inmediato.

Desde la Asoc. Civil Azul Ciudad Cervantina, agradecemos enormemente a ambos, su generosidad, haciendo posible otra comunicación maravillosa. Los invitamos a nuestro IG @festivalcervantinodeazul, a las 19 hs. el viernes 9 a sumarse a este ciclo en donde la apuesta es conversar con artistas, amigos, Quijotes indispensables de la vida.