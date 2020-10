Bianco y Gollan presentaron las cifras de la situación epidemiológica y del esquema de fases en la Provincia

Se detallaron algunas actividades que pasarán a estar habilitadas a partir del próximo 19 de octubre. La Plata, 13 de octubre de 2020.- El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, presentaron esta mañana en conferencia de prensa los datos sobre la situación epidemiológica y sanitaria en la provincia de Buenos Aires y el esquema de fases de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio en los 135 distritos bonaerenses. Desde el Salón Dorado de la Gobernación, el ministro Gollan señaló que en lo referido a la cantidad de casos se viene registrando “un descenso importante en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”. En este sentido, señaló, en comparación con lo que ocurría hace cinco semanas hay en promedio 10.000 casos menos semanales en la Provincia y 15.000 menos en el AMBA. No obstante, en el interior sigue registrándose un aumento de la cantidad de casos, que alcanzan el 33% del total provincial. Por ello, afirmó el Ministro: “El grueso de las acciones a futuro, sin dejar de pensar en el AMBA, se están diseñando para dar respuesta desde el sistema sanitario al interior de la Provincia, por su enorme extensión territorial”. Gollan destacó el sistema de gestión de camas desarrollado por la Provincia, que permite derivar pacientes y que no se saturen las camas en ningún punto del territorio, incrementando entre un 25% y un 30% el rendimiento de las unidades disponibles. Finalmente, Gollan destacó el efecto positivo del trabajo territorial realizado para contener la pandemia, con más de un millón de entrevistas personales coordinadas desde el Ministerio de Salud de la Provincia, además de más de dos millones realizadas desde los municipios: “Todo este trabajo invisible día a día explica por qué estamos pudiendo, en conjunto con las y los intendentes, las organizaciones sociales y la comunidad, contener esta pandemia”. “No hemos ganado todavía la guerra, pero venimos en una situación que es esperanzadora”, concluyó el Ministro. El jefe de Gabinete, por su parte, explicó un cambio metodológico implementado en la definición de fases: hasta ahora, la ubicación de los distritos en fase 4 o 5 se determinaba en función de que en las últimas dos semanas hubieran tenido el equivalente a 10 casos semanales cada 100.000 habitantes. A dicho criterio se suma ahora un estándar de mínima, por el cual los distritos con cinco o menos casos semanales en las últimas dos semanas pueden pasar a fase 5, independientemente del indicador anterior. Paralelamente, Bianco afirmó que de acuerdo a lo anunciado por el gobernador Axel Kicillof el pasado sábado, se implementará en adelante “un esquema gradual, paulatino e intermitente, supeditado a la evolución de los casos, en los distritos que están en fase 3”, que permitirá la habilitación de algunas actividades en tanto se cumplan dos condiciones: que sigan disminuyendo los casos y que no haya riesgos sanitarios en materia de ocupación de camas. En principio, y si se siguen cumpliendo dichas condiciones, a partir del próximo lunes 19 de octubre se habilitarán o ampliarán los permisos para cinco actividades en algunos distritos de fase 3: – Personal auxiliar de casas particulares, solamente en los casos en que trabajen en un solo domicilio. Esto regirá para el AMBA y luego se podrá ampliar a otros distritos que estén en fase 3 y no pertenezcan al AMBA.

– Restaurantes y bares al aire libre, siguiendo los protocolos, el distanciamiento y las pautas de aforo máximo que ya rigen para los distritos en fases 4 y 5.

– Gimnasios, solamente para la realización de actividades al aire libre y siguiendo protocolos y pautas de distanciamiento.

– Construcción privada, rubro en el que se amplía la habilitación vigente para extenderla a obras que ya se encuentren iniciadas en viviendas multifamiliares (edificios) y parques industriales.

– Salidas recreativas en grupos de hasta 10 personas al aire libre. Por último, en cuanto a la situación actual del esquema de fases de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio, Bianco detalló que 49 municipios se encuentran en fase 3, 71 en fase 4 y 15 en fase 5.