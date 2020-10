El proceso de divorcio: abordaje jurídico de los vínculos después del matrimonio.

El divorcio no sólo termina con el quiebre de una relación conyugal, donde se desarma un proyecto de vida afectivo y económico, impactando sobre el mundo emocional de sus protagonistas. Es uno de los procesos judiciales más recurrentes de nuestro país pero, a pesar de ser una práctica conocida, siguen existiendo numerosos interrogantes en torno a los efectos y consecuencias de la disolución de un matrimonio. “El proceso de divorcio y sus efectos” es el título de la capacitación virtual que llevará a cabo el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul el próximo 27 de este mes, desde las 15, vía streaming, y estará a cargo del Dr. Federico Notrica.

“Cuando una persona necesita consultar sobre el proceso de divorcio, no tan solo viene con preocupaciones desde lo económico, sino también viene con un bagaje emocional importante que los profesionales debemos saber manejar, para poder asesorar y orientar correctamente a esa persona. La ruptura del matrimonio conlleva muchos aspectos que requieren un asesoramiento correcto, entendiendo que no tan solo se tratan cuestiones patrimoniales, sino también cuestiones que hacen a la responsabilidad parental de los hijos/as y los efectos personas de los futuros excónyuges, por ejemplo compensaciones económicas, alimentos, atribución de la vivienda, etc. Por esa razón, nos parece fundamental la constante capacitación sobre el abordaje jurídico referido al tema, porque en todo momento estamos diseñando una estrategia personal para cada cliente, acorde a las necesidades de esa persona según su vida, aplicando una excelente norma, como es el Código Civil y Comercial de la Nación, que hoy nos permite trabajar con cada caso en particular”, señala Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados Departamental.

¿Cuáles son los aspectos relevantes de un proceso de divorcio?

Federico Notrica adelanta un dato: “en el fuero de Familia los procesos de divorcio ocupan el 20 % de las causas. Luego de las que se inician por violencia y alimentos es el tercer objeto que más se judicializa y muchas veces supera a los alimentos porque, en más de una oportunidad, se resuelven dentro de la demanda de divorcio.”

“Para que una pareja se divorcie sólo es necesaria la decisión de los cónyuges, de uno o ambos. No se requieren plazos mínimos ni fundar motivo alguno. Lo que pasó puertas adentro quedará allí: no es necesario probar por qué una persona decide poner punto final al matrimonio”, agrega Gastón Argeri, quien además destaca los avances realizados en la materia, desde las reformas introducidas al Código Civil y Comercial.

Al respecto Notrica refiere que “el proceso de divorcio es judicial: puede ser unilateral o bilateral, no importan las causas de ese divorcio -antes había que demostrar la causa y detectar la culpabilidad- y en la actualidad ya no rigen esos criterios. Basta con la petición de poner fin al matrimonio a lo que se añade la propuesta que regula los efectos de esta ruptura matrimonial, es decir, cuánto se va a pagar de alimentos en el caso de que haya hijos, quién va a tener el cuidado de ellos, a quién se va a atribuir la vivienda familiar y los bienes y cómo se va a calcular la compensación económica, si es que la hubiera”.

La brevedad del trámite que habilitó el nuevo Código Civil, ¿supuso un aumento en el número de divorcios iniciados?

Federico Notrica sostiene, “No, en absoluto. Sí es cierto que la gente se casa menos y algunos de esos matrimonios no suelen prosperar muchos años pero no ha significado una transformación en el hábito ni ha incidido sensiblemente en la tasa de divorcios. Lo mismo es aplicable a las consultas durante el aislamiento: podría presumirse que la reclusión obligatoria iba a conducir a situaciones de malestar que condujeran a un aumento de las inquietudes en torno a un eventual divorcio. Sin embargo, la actividad en los juzgados no parece indicar nada en ese sentido. Estamos en pleno tránsito de esa situación pero no tenemos estadísticas para concluir que el ASPO contribuyó al aumento de la tasa de divorcios.

Gastón Argeri, agrega “el proceso de divorcio se puede haber simplificado en el proceso en sí, pero conlleva un gran trabajo de las abogadas y abogados para su desarrollo, aplicando principios y valores esenciales que la norma vigente sostiene, entre tantos otros, la solidaridad familiar, principios que requieren que sean trasmitidos a las personas que desean poner fin a un matrimonio, pero que ese fin puede tener efectos y consecuencias, y que a su vez de existir hijos/as, no se dejan de tener obligaciones para con ellos”

Inscripciones

Los cursos virtuales son no arancelados para matriculados y matriculadas del Colegio de Abogados Departamental.

Las inscripciones se llevan a cabo vía mail a biblioteca@colegioabogadosazul.org.ar