Este Viernes 16, de Entrevistas Santiago Villanueva conversará con Ad Minoliti en un vivo de IG @festivalcervantinodeargentina a las 19 hs.

Desde hace mas de dos meses, esta entrevistas, se vienen en un doble interés por parte de los que ingresan a encontrarse con personas de un intenso y reconocido recorrido, y de este lado el entrevistador siempre ha sido un azuleño que se brinda también, con su vocación a cuestas, y que subyace a lo largo de entrar en la charla con el invitado principal y conociendo el terreno que ambos recorrerán.

Esta vez el azuleño que se hará cargo de esta forma especial de ser anfitrión es Santiago Villanueva, quien desde muy chico ya se destacó en ideas que tenían que ver con el dibujo, la escenografía con gran talento, autodidacta estudioso, y luego estudiante de Historia del Arte, por mencionar uno de sus logros emanados de la pasión por el arte y por la historia, ya destaca el diario Ambito Financiero en el año 2012 que “Santiago Villanueva nació en Azul en 1990 y, en la muestra «1931» que exhibe la galería Daniel Abate, comienza por investigar el arte de su ciudad y acaba por presentar su museo imaginario. Un museo poblado por obras de artistas peruanos, bolivianos, brasileños, argentinos y de otros países latinoamericanos, que ostentan una familiar afinidad. Así, con la evidencia de unas breves imágenes en blanco y negro y con algunos documentos precisos, Villanueva trae al presente una época que gira en torno de la profusa vida cultural de Azul en las primeras décadas del siglo XX. Un tiempo que vale la pena recordar. Santiago Villanueva, un joven, una persona, dedicada a los mil caminos que lo han llevado a ser solicitada su curaduría en diversos eventos, con un pensamiento interesante, independiente, refelixvo, es quien nos llevará a conocer el mundo de una artista joven y muy destacada, a la cual podremos felizmente acercarnos de esta manera-

Ad MInoliti, egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón en Buenos Aires. Allí, se interesó por la tradición moderna en pintura, género del que luego se distanció. Estudió varios años con Diana Aisenberg, además hizo talleres con Miguel Harte escultura en resina y realizó seminarios con Rodrigo Alonso, Julia Masvernat, Eva Grinstein y Pablo Vargas Lugo, entre otros.

En 2005, como ganadora del concurso Curriculum 0 del año 2004, realizó su primera muestra individual en la galería Ruth Benzacar.

Desde 2009, es agente del Centro de Investigaciones Artísticas.5 En 2009 cofundó PintorAS, un colectivo feminista de mujeres pintoras.

Su Obra

La crítica de la pintura como género, su uso, contexto e historia, se convirtió en uno de los elementos centrales de su trabajo. Esta perspectiva crítica la vinculó con la teoría y el activismo feminista y queer con el pensamiento de Donna Haraway.

Sus piezas han sido descritas como «imaginar una utopía transhumana en la que las teorías de género se pueden aplicar al lenguaje pictórico».

La 58ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, del 11 de mayo al 24 de noviembre de 2019, reúne a más de 80 pabellones nacionales bajo el título general de May You Live in Interesting Times (Ojalá vivas tiempos interesantes) y es uno de los eventos artísticos más prestigiosos del mundo, con más de medio millón de visitantes cada edición.

Tomás Saraceno y Ad Minoliti son los elegidos para tal viaje. Ad es una pintora entrenada con fuertes raíces en la tradición de abstracción geométrica argentina, que luego incursionó fuerte en los medios digitales, con el collage como epicentro. «Comencé a estudiar pintura a los 15 años con Diana Aisenberg. En mi último año de universidad, realicé recreaciones en miniatura de pintura metafísica italiana con basura y juguetes, y también trabajé en un estudio de diseño donde hice mi primer .gif animado, basado en una de mis pinturas al óleo» decía en una entrevista hace un par de años. «Mi relación con la geometría y la abstracción creció a partir de las pinturas metafísicas de los grupos argentinos Madí y Arte Concreto Invención, pero incluso antes de leer sobre feminismo o teoría queer, encontré que todo el canon occidental era altamente misógino-

Con esta artista joven y tan reconocida es con quien nos encontraremos en la conversación del Viernes 16, junto a Santiago Villanueva en un vivo de IG @festivalcervantinodeargentina – VIERENS 16 A LAS 19 HS. Muchas gracias a Santiago y a Ad .

–