Trabajos de acondicionamiento en el Paso Mandagarán

El intendente Hernán Bertellys -junto a funcionarios de la comuna- recorrió los trabajos de acondicionamiento que se están realizando en el Paso Mandagarán Cabe destacar que las tareas se ejecutan con mano de obra y fondos municipales.



En principio, Bertellys explicó que “esta obra le brinda a los vecinos de Azul una posibilidad de recreación en lo que será esta próxima temporada estival 2021 que va a ser muy local ya que no habrá posibilidades de viajar a distintos destinos turísticos así que estamos dándole a los vecinos opciones”.

Respecto a este espacio donde se construyó un paso vehicular que une ambas márgenes, indicó que para concretar la obra se realizaron consultas tanto al área de Hidrología de Provincia como al Instituto de Hidrología de Llanuras quienes determinaron que el mismo no interfiere en el curso normal del arroyo.

“Queremos llevarle tranquilidad a los vecinos de que esto no tendrá ninguna incidencia en las crecidas, sobre todo teniendo en cuenta que desde la gestión hemos trabajado arduamente en distintos trabajos como la Presa La Isidora, el dragado del arroyo y las rectificaciones de algunas curvas para que corra bien el agua”-destacó el Intendente.

En tanto, el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra agradeció especialmente a todos los empleados municipales que están realizando estas obras en distintos espacios de la ciudad y remarcó que “estamos en presencia del futuro de Azul en lo que se refiere al turismo, al excursionismo”. Asimismo, recalcó que “para esta temporada tendremos más espacios de recreación al aire libre y teniendo en cuenta que tenemos abocado nuestro presupuesto a la pandemia, lo hicimos por administración y con un costo bajísimo”.

Por su parte, el director de Vialidad Rural, Parques y Paseos Jorge Sarasola informó que “en éste y en otros sectores de la ciudad pudimos hacer estos trabajos con material reciclado y gracias al personal que ha trabajado arduamente, además de usar maquinaria municipal. Aquí también se colocaron bancos y árboles”.

Por último. el subsecretario de Desarrollo Sostenible Gustavo Lorusso celebró la generación de nuevos espacios “para que los vecinos de Azul puedan tener actividades de recreacionismo en una primera instancia que en forma progresiva se convierte en excursionismo y después en turismo”-aseveró.

Finalmente, describió que “se está haciendo un trabajo muy importante a la vera del Arroyo Azul desde Costanera Norte hasta el Parque, pasando luego nuevamente al Sendero del Callvú, llegando hasta el puente del AMCA, el Paso Mandagarán y seguir hasta la Ruta 226, con el objetivo de que podamos invitar a los vecinos generar conciencia turístico y que nos podamos reencontrar con la belleza de nuestro suelo”.