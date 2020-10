Kicillof suscribió acuerdos con el Gobierno nacional para financiar el dragado del puerto de Mar del Plata y mejorar la logística portuaria 

El gobernador Axel Kicillof visitó este lunes la ciudad de Mar del Plata donde firmó convenios con el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, para garantizar el financiamiento del dragado en el canal principal de acceso al puerto de esa ciudad y desarrollar la logística portuaria en la provincia de Buenos Aires, con el objeto de mejorar la actividad naviera y generar más empleo en toda la región. “Esta es una inversión central porque nos encontramos con un puerto desfinanciado, pero ante los problemas buscamos soluciones y hemos resuelto hacer la inversión del dragado para que el Consorcio pueda realizar otras obras importantes en el puerto”, aseguró Kicillof, durante el acto desarrollado en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y en el que participaron también el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta; y el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Mar del Plata, Gabriel Felizia. El Gobernador destacó que “seguimos trabajando aun en pandemia porque el puerto de Mar del Plata va a ser un motor de la recuperación de la ciudad y la Provincia”. “Es un puerto productivo por excelencia, ya que tiene industria naval, logística, es importante para el turismo y es una usina de empleo y de la producción en la ciudad”, añadió. “Más inversión significa que habrá más puestos de trabajo y mejoras en la calidad de vida. Ese es el objetivo del Gobierno nacional, lograr que la logística esté al servicio de quien produce para generar más trabajo”, expresó Meoni, al tiempo que enfatizó “el trabajo conjunto con la Provincia y cada una de las localidades para que la Argentina se ponga de pie”. “Tenemos el compromiso de trabajar con una visión integral de la problemática portuaria, que es un eje de nuestra política productiva y de desarrollo de la Provincia”, subrayó el ministro Costa. “La única forma de revertir la situación que veníamos teniendo en los últimos años es con un Estado presente y con todas las herramientas al servicio de la producción y el empleo”, agregó. “Pensar el desarrollo del transporte, del turismo, de la pesca y todos los proyectos de inversión pública tiene que ver no solo con cuidar a los marplatenses, sino con empezar a pensar en el mañana”, aseguró Massa. Y subrayó: “Ese símbolo que representa Mar del Plata de la Argentina unida en cada verano, tiene que ser hoy además el símbolo de la construcción de la salida de esta crisis”. Por su parte, Raverta subrayó que “el puerto es un motor de la reconstrucción, de la producción y el empleo digno”. “El Gobierno Nacional tiene la prioridad de reconstruir la Argentina. No negamos los problemas, tomamos la iniciativa para resolverlos, buscar los recursos, los aliados y el presupuesto para gestionar las soluciones”, enfatizó. El intendente Montenegro destacó “la posibilidad de trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional y la Provincia en momentos complicados”. “Para los marplatenses no es un tema menor lo que estamos haciendo acá porque el dragado del puerto va a generar trabajo en nuestra ciudad”. Mar del Plata es el puerto de pesca más importante del país, representa aproximadamente el 60% de la actividad a nivel nacional y el 96% dentro de la Provincia, la actividad genera en toda la ciudad 30 mil puestos de trabajo directos y 70 mil indirectos. Acuerdo Integral para el desarrollo de la logística portuaria en la Provincia Asimismo, Kicillof y Meoni firmaron un acuerdo integral que permitirá proyectar políticas de desconcentración de la carga portuaria a los efectos de optimizar la logística y mejorar la competitividad del comercio nacional e internacional. “Estamos pensando en las cuestiones de fondo que hacen a la estructura económica de la provincia de Buenos Aires”, afirmó Kicillof, y concluyó: “Haciendo más eficiente el sistema portuario, de carga y de comercio exterior vamos a contribuir al bienestar de todo el país. Cada dólar que podamos abaratar de logística va a potenciar nuestra capacidad de exportación y se va a notar en el bolsillo de todos los argentinos y las argentinas”. La Provincia se compromete con ese objetivo a ejecutar las acciones necesarias para la ampliación de la capacidad de carga y depósitos a través de acuerdos con los distintos actores portuarios; para la construcción, terminación, extensión y mejora de las obras complementarias y de mantenimiento de caminos, puentes y red ferroviaria, a los fines de facilitar la integración vial entre todo el sistema portuario provincial. Se creó además la Comisión Interjurisdiccional de Seguimiento e Implementación, integrada por ambas partes, para consensuar acciones sobre el diseño e implementación de una política portuaria que contemple la necesidad de expansión de la capacidad de carga instalada. Estas medidas permitirán optimizar los costos logísticos de los sistemas productivos provinciales, para que puedan tener acceso al mercado nacional e internacional, y facilitará la creación de fuentes genuinas de trabajo. Además del de Mar del Plata, la provincia de Buenos Aires tiene a su cargo la administración de los puertos comerciales de San Nicolás, San Pedro, Dock Sud, La Plata, Quequén, Coronel Rosales y Bahía Blanca; y del puerto recreativo de Olivos.