Programa “Construyendo Azul”: la comuna otorga la tenencia de los lotes sorteados

En el SUMAC, la Municipalidad comenzó con la entrega de las actas de tenencia de los lotes correspondientes al Programa “Construyendo Azul” de los proyectos “Chacras de Bruno” y “SOCOA” a los postulantes beneficiados en el sorteo del mes de enero.



Durante el acto de apertura el intendente Hernán Bertellys señaló que“es un día muy especial para nosotros porque son 302 familias que empiezan a transitar un nuevo camino, que van a tener la posibilidad de tener la tierra para poder emprender proyectos familiares a futuro. La verdad es que nos llena de alegría y de orgullo poder comenzar hoy”.

Y remarcó que “quiero felicitarlos e invitarlos a soñar, a empezar a andar un nuevo camino en familia, hacerlo con responsabilidad, con un proyecto firme y contundente que pueda ser concretado”.

Por su parte el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra consignó que “hoy es un día de alegría, obviamente dentro de este momento de pandemia en el cual estamos sumergidos donde muchos azuleños ya no están con nosotros y justamente en homenaje a ellos y a todo el personal de salud,es que nosotros no podemos frenar la gestión”.

En tal sentido indicó que “durante estos primeros meses teníamos la imposibilidad de hacerlo pero en vista a lo que uno ve en la realidad nacional cuando existen agrupaciones afines al gobierno que alientan la toma de terrenos como pasó en Olavarría y en otros lugares, queremos darles la posesión lo más rápido posible para que no corranningún riesgo ni peligro”. Asimismo informó que la comuna comenzará con la respectiva apertura de calles, “para que ustedes puedan empezar a construir. Los servicios se irán haciendo a medida que podamos tener los presupuestos y se estabilice la economía”, dijo.

Asimismo destacó la importancia de llevar adelante estas acciones como una política de Estado, “el intendente Bertellys ha ordenado que no quedeningún terreno para el municipio, los terrenos que podamos adquirir son para la gente. Obviamente estamos en tratativas con privados, con entes nacionales y provinciales para poder tener la mayor cantidad de terrenos y poder seguir poniéndolos a disposición, a través del programa Construyendo Azul”.

Palabras de los beneficiarios

Una vez concluido el acto, el vecino Fernando Palacios señaló que “estoy muy contento y agradecido a Hernán, Alejandro y a todo su equipo por esta posibilidad enorme de darme un terreno para tener un proyecto y poder cumplir el sueño de la casa propia”.

Por su parte Verónica Colman, otra de las beneficiarias, manifestó que “hoy debemos felicitar a la gestión municipal por el trabajo que hizo, que nos llena de esperanza. Ha sido un año difícil para toda la comunidad y en este contexto, esto es una bocanada de aire en medio de tantas cosas malas. Hoy podemos confiar en que vamos a tener un nuevo futuro”.

En tanto señaló que “yo estaba casi segura de que esto no se iba a poder concretar y hoy realmente nos ha sorprendido de alguna manera a todos”.

Entrega por turnos protocolo

Cabe mencionar que la entrega se extenderá por varios días hasta completar el listado de beneficiados.

Durante la misma, se aplica un protocolo estricto de medidas sanitarias que incluye sistema de doble paño al ingreso para desinfección del calzado y toma de temperatura. En tanto, las personas deben estar con tapaboca y respetar el distanciamiento social de dos metros.

Los citados deben concurrir con 5 minutos de antelación a su turno. En caso de que suscriban el acta dos integrantes del grupo familiar, estos podrán estar juntos. Los beneficiarios deben llevar su propio bolígrafo para firmar. En caso de que no lleven se les provee uno que es previa y posteriormente desinfectado.

Las actas están previamente firmadas por el Intendente, el ejemplar que se entregue a los beneficiarios se da en folio, que fue desinfectado. Se recomienda no retirarlo del mismo por al menos, 48 horas

Los ejemplares para la Municipalidad son guardados en cajas plásticas, y se dejan por espacio de tres días.

En todo momento hay ventilación adecuada en el lugar.