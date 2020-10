FLORENCIO VARELA Kicillof y Costa presentaron el programa “Cooperativas en Marcha”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó esta mañana las instalaciones de la Cooperativa Galaxia en el municipio de Florencio Varela, donde presentó el programa “Cooperativas en Marcha”, junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el intendente Andrés Watson. La iniciativa incluye un paquete de medidas de incentivo y respaldo para el sector con una inversión de 145 millones de pesos. El Gobernador destacó la importancia del movimiento cooperativo que “permite que los trabajadores y las trabajadoras se puedan organizar y producir bienes de primera calidad”, y agregó: “Nuestro objetivo es potenciar el sector, brindarles todos los instrumentos necesarios y poner al Estado a trabajar codo a codo con cada una de las cooperativas bonaerenses”. “Venimos a restituir algo que pertenece al sector cooperativo, a poner en vigencia una ley que el gobierno anterior decidió no cumplir. Esto es un acto de justicia. De lo que les pertenece por legítimo derecho”, subrayó Kicillof. “Cooperativas en Marcha” implica la recuperación del “Fondo para la educación y promoción cooperativa”, creado por Ley Nacional N° 23.427 y con adhesión provincial por Ley N° 11.321. El programa contará con líneas de crédito de hasta 3 millones de pesos, aportes no reembolsables de hasta 700 mil pesos, capacitaciones, asesoramiento técnico, administrativo, comercial y legal, y la creación de un certificado provincial de calidad productiva. Durante el acto también estuvieron presentes los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y cinco representantes de confederaciones cooperativas de la Provincia. Por su parte, Costa remarcó que “el cooperativismo cumple un rol central dentro de un proyecto productivo, social y económico”, al tiempo que destacó su papel durante la pandemia: “Se han adaptado para dar respuestas y proveer bienes esenciales y necesarios para el sistema sanitario”. “Se requiere del trabajo de todas las partes para poder impulsar al sector, desarrollarlo y ponerlo en el lugar que se merece, que es un lugar fundamental para el desarrollo productivo de la provincia de Buenos Aires”, agregó. En esa línea, Watson aseguró que los integrantes de Galaxia “llevan adelante esta cooperativa con mucho orgullo, defendiendo el trabajo día a día”, y añadió: “Vamos a reactivar y a generar trabajo genuino para que podamos poner a la Provincia de pie, y a la Argentina en marcha”. “Las cooperativas son un actor central de la provincia de Buenos Aires, ya que generan trabajo y producen bienes de alta calidad”, afirmó Kicillof tras recorrer las instalaciones de Galaxia junto a su presidente, Gustavo Molina, y concluyó: “Los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas, que ponen su corazón y su ingenio al servicio de la producción, son los principales emprendedores de nuestra Provincia”. El programa cuenta con tres líneas de acción. Por un lado, Impulso Cooperativo, que otorgará aportes no reembolsables de hasta 250 mil pesos para la compra de materias primas, maquinaria, herramientas y equipamiento de trabajo, y que contempla apoyo de hasta 700 mil pesos para proyectos estratégicos como polos productivos o planes de innovación. La segunda línea serán los créditos BACOOPE, que prestarán hasta 3 millones de pesos para acompañar proyectos productivos de cooperativas, para la compra de activo fijo, capital de trabajo o preinversión; y que se hará efectivo a través de un fideicomiso del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense. La tercera acción será la creación de la certificación provincial RECC (Reconocimiento a la Calidad Cooperativa), que funcionará como garantía de cumplimiento de estándares de calidad productiva, ambiental y comunitaria, en tanto que fortalecerá los canales de comercialización de las cooperativas y brindar espacios de respaldo administrativo, formativo, técnico y legal.