La senadora Egger se reunión con empleados del Instituto Lugones

La senadora provincial Lucrecia Egger –acompañada por la subsecretaria de Gobierno de la comuna Fernanda Ibarra- mantuvo esta mañana una reunión con empleados del Instituto Lugones de nuestra ciudad. En la ocasión también recorrió las instalaciones del organismo que alberga en este momento a 19 jóvenes privados de su libertad.



Luego del encuentro la legisladora explicó que “los trabajadores plantearon una serie de reclamos que tienen que ver con su situación laboral y también con las condiciones edilicias del lugar. Se trata sin lugar a dudas, de un pedido absolutamente genuino, sobre todo respecto a las mejoras salariales y amerita una escucha real por parte del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, y en particular por la Subsecretaria de Responsabilidad Penal Juvenil”. En tal sentido recalcó que “vinimos a darles todo nuestro apoyo ante esta situación que están atravesando y que ahora se complejiza con la pandemia”.

Por otra parte remarcó que “tuve la oportunidad de presentar este reclamo en la Cámara de Senadores con un proyecto de declaración que surgió a partir de una reunión que tuvimos con los empleados autoconvocados, junto al intendente Hernán Bertellys, quien me pidió tomara cartas en el asunto”. Cabe destacar que en esta propuesta legislativa se solicitó la inclusión de estos empleados en el pago del bono extraordinario para el personal esencial que otorga el Gobierno Nacional.

Y consignó que “lamentablemente aún no hemos tenido respuesta, no hemos tenido la posibilidad de ni siquiera, reunirnos con las autoridades bonaerenses, lo que creemos es fundamental para arribar a una solución en beneficio de los trabajadores”.